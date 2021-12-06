انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر مع العراق والبحرين مع عمان في كأس العرب اليوم الإثنين 2021/12/6 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تستأنف اليوم الإثنين 6 ديسمبر مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم للمجموعة الأولي في ختام المرحلة الثالثة بمباريات قطر مع العراق، ومباراة البحرين مع عمان، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها الدوحة القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021 م بمشاركة 16 منتخب عربي يمثلون قارتي إفريقيا وآسيا، واليوم يتحدد بشكل نهائي الفرق الصاعدة للدور الثاني والفرق التي تودع المنافسات من المجموعة الأولي وهي فرق قطر والبحرين والعراق وعمان.

المباراة الأولى: العراق مع قطر

يتقابل فريقي العراق مع قطر بالمجموعة الأولى اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب أحمد بن على بنادي الريان، ويملك المنتخب العراقي من النقاط 2 نقاط بعد التعادل في مباراتان مع البحرين وعمان، ولا بديل له سوى الفوز للتأهل للدور الثاني، ويملك المنتخب القطري 6 نقاط ونجح في التأهل للدور الثاني، ولكن قبل ذلك لابد من الانتظار لنتيجة المباراة الآخري بين البحرين وعمان وعلى إثرها سيتحدد المتأهل الثاني بجوار قطر التي تأهلت رسميا من الجولة السابقة.

المباراة الثانية: عمان مع البحرين

المنتخب البحريني في مواجهة صعبة مع المنتخب العماني ضمن مباريات المجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم للمجموعة الأولى، وبعدما فشل الفريقان في تحقيق الثلاث نقاط، ويملك المنتخب العماني والبحريني نقطة واحدة في رصيده، ويحتاج الفريقان للفوز بالمباراة، وانتظار هدية من المنتخب القطري بالتعادل أو الفوز على المنتخب العراقي، لذلك المنتخب القطري يتحكم في مصير الطرف الثاني المتأهل بجانبه.

موعد مباريات المجموعة الثانية:

قطر مع العراق الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن على بنادي الريان بقطر، قناة بي إن سبورت 1

البحرين مع عمان الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد البيت + قناة بي إن سبورت 2