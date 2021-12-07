نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر في بطولة كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع المباراة المرتقبة للمنتخب المصري ضد المنتخب الجزائري يزداد البحث بشكل كبير للغاية عن أبرز القنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة القوية في بطولة كأس العرب التي تقام في الوقت الحالي في قطر، حيث يستعد المنتخب المصري للقاء نظيره الجزائري للمباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العرب 2021، وهذا للتأهل إلى ربع كأس قطر العربي وهذا بعد أن حقق منتخب الفراعنة الفوز على السودان، وسوف نطلعكم متابعينا الكرام الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر.

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

يترقب الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم العربية مباراة مصر والجزائر التي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، وسيكون اللقاء على أرضية ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، وستنطلق صفارة حكم المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، وستنقل المباراة عبر قناة بين سبورت 1 القطرية.

تردد قناة بين سبورت 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر

تعتبر قناة بين سبورت 1 واحدة من مجموعة قنوات بين سبورت القطرية التي تمتلك حقوق بث الكثير من البطولات، وأعلنت قناة بين سبورت نقلها لبطولة كأس العرب التي يشارك فيها أكبر عدد من الأندية العربية، وإليكم تردد القناة الآن:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح:2\3.

تردد قناة بين سبورت 1 على سهيل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح:2\3.

تردد قناة الكأس القطرية

يمكن أيضاً الاستمتاع بكل أحداث مباراة مصر والجزائر عبر قناة الكأس القطرية وترددها هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الهجوم: مراون حمدي، مصطفى حمدي، محمد شريف,

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي “الونش”، أكرم توفيق، أيمن أشرف،

خط الوسط: حسين فيصل، عمرو السولية، أحمد سيد “زيزو”، محمد مجدي أفشة.

تشكيل المنتخب الجزائري

حراسة المرمى: مصطفى رغبة.

خط الهجوم: هلال سوداني، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي.

خط الدفاع: مهدي تاهرات، ألياس شتى، حسين بن عبادة، محمد توقاي.

خط الوسط: حسام مريزيق، ياسين براهيمي، سفيان بن دبكة.