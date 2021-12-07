انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - حالة من الترقب والانتظار تسود محبي وعشاق ومتابعي كرة القدم لمشاهدة مباراة مصر والجزائر والتي تقام ضمن الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2021، وإليكم أبرز التفاصيل عن موعد المباراة إلى جانب تردد القنوات التي ستقوم بعرض المباراة.
موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021
تقام مباراة مصر والجزائر في كأس العرب اليوم الثلاثاء 7 من شهر ديسمبر لعام 2021 تحديدًا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.
جدير بالذكر أن بهذة المباراة ستحدد متصدر المجموعة وذلك لامتلاك كلا الفريقين نفس عدد الرصيد من النقاط بإجمالي 6 نقاط، وقد تأهل كلا المنتخبين إلى ربع النهائي بعد الانتهاء من الجولة الثانية؛ وذلك بعد الفوز كلا على السودان ولبنان في أول وثاني جولة.
القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر
القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر ستكون قناتي بين سبورت المفتوحة وقناة الكأس الرياضية، وإليكم الترددات التي يتم ضبطها على القمر الصناعي النايل سات:
قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي
- التردد: 11013
- الاستقطاب: افقي
- معامل الترميز: 27500 .
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل التصحيح:2\3
قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 2
- التردد: 11054
- الاستقطاب: افقي
- معامل الترميز: 27500 .
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل التصحيح:3\4
تردد قناة الكأس المفتوحة بتعليق خليل البلوشي
- التردد:11919
- الاستقطاب: أفقي
- معامل الترميز:27500
- القمر الصناعي: نايل سات
جدول ترتيب مجموعة مصر والجزائر في كأس العرب 2021
- مصر – 6 نقاط
- الجزائر – 6 نقاط
- السودان – بلا نقاط
- لبنان – بلا نقاط
يجدر الإشارة إلي أن بطولة كأس العرب لهذا العام مقامة في العاصمة القطرية الدوحة تحت اهتمام ورعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقف دام ما يقرب 7 سنوات، حينما فاز في البطولة الأخيرة المنتخب المغربي.
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