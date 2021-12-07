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محمد سياف - ابو ظبي - مباراة مصر والجزائر من المباريات الهامة التي ينتظرها جمهور البلدين ومعهم كافة الدول العربية، وذلك لأنها واحدة من المباريات القوية في بطولة كأس العرب، على الرغم من أن نتيجتها لن تؤثر على صعود أي فريق من الفريقين إلى دور الثمانية في كأس العرب عن المجموعة الرابعة، حيث تأهل كلا الفريقين فعلياً إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة بعدما تغلبا على فريقي السودان ولبنان في الجولة الأولي والثانية من المباريات.

موعد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب 2021

من المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 في العاصمة القطرية الدوحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن يتابع تلك المباراة الملايين من المشجعين على مستوي العربي بأكمله من المحيط إلى الخليج، حيث لا تخلو مباراة مصر والجزائر عادة من الندية والقوة بين الفريقين العربيين الكبيرين، وسوف يتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات بين سبورت والتي يمكن ضبط أحدث تردداتها على القمر الصناعي نايل سات، وتعد هذه المباراة لوحدها مباراة بطولة، فكلا الفريقين يمتلكان عناصر القوة والخبرة من اللاعبين في كافة المراكز.

ولقد أظهرت نتائج مباريات يوم أمس في بطولة كأس العرب عن تأهل الفرق التالية إلى دور الثمانية من البطولة بالإضافة إلى مصر ودولة الجزائر والتي ضمنتا التأهل إلى الدور التالي وهذه الفرق هي وفقاً لنتائج أمس الأثنين في بطولة كأس العرب:-

قطر .

الامارات.

تونس.

الجزائر.

مصر.

المغرب.

ويبقي فقط فريقين لم يتأهلا إلى دور الثمانية في البطولة وينتظر أن يتم تحديد مصير الفريقين من خلال نتائج مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، حيث يلتقي بالإضافة إلى لقاء مصر والجزائر، الفرق التالية:-