انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تواجه المغرب والأردن تصطدم بفلسطين بالمجموعة الثالثة بكأس العرب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تختم الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة والرابعة من دور المجموعات لـ مباريات كأس العرب لكرة القدم بمباريات السعودية مع المغرب، الأردن مع فلسطين من المجموعة الثالثة، وتقابل مصر مع الجزائر، ولبنان مع السودان من المجموعة الرابعة، ليتحدد على إثر هذه المباريات بقية الفرق المتأهلة لثمن نهائي كأس العرب لكرة القدم.

المباراة الأولي: السعودية مع المغرب

تقام المباراة الختامية للجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بمباراة السعودية مع المغرب، وتملك السعودية في رصيدها نقطة واحدة من التعادل بالمباراة الأخيرة مع فلسطين، وتلقت هزيمة في المباراة الاولى من منتخب الأردن، أما المنتخب المغربي فحقق العلامة الكاملة من الفوز في مباراتان أمام الأردن 4/0، وأمام فلسطين 4/0، وأكد تاهله للدور الثاني، ويحتاج المنتخب السعودي للتأهل للدور الثاني الفوز فقط لا غير وإنتظار نتيجة الأردن مع فلسطين.

المباراة الثانية: الأردن مع فلسطين

فى مباراة صعبة على الفريقان لكنها ستكون أكثر صعوبة على المنتخب الفلسطيني صاحب نقطة واحدة، من التعادل مع المنتخب السعودي والهزيمة من المنتخب المغربي، والفوز يعني الوصول للنقطة الرابعة، لكن لابد من هزيمة المنتخب السعودي أمام المنتخب المغربي، على الجانب الآخر المنتخب الاردني يملك 3 نقاط من الفوز على السعودية والهزيمة من المنتخب المغربي، ويحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير للتأهل للدور الثاني.

موعد مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة

السعودية مع المغرب الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت HD1

فلسطين مع الأردن الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت HD2