نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصَدارة” موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم في كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد الاردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة للمباراة. نتعرف على كافة تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب الاردن ضد منتخب فلسطين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021. وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات دور المجموعات بالبطولة العربية التي تستضيفها دولة قطر خلال هذا الموسم. وفي هذا اللقاء يسعى منتخب النشامي لتحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني بعدما تجرع الهزيمة برباعية نظيفة خلال مباراته الماضية أمام منتخب المغرب خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد أحمد بن على يوم السبت الماضي الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة الاردن وفلسطين اليوم

تحل مباراة الاردن وفلسطين اليوم في الجولة الأخيرة من مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021. حيث يأتي منتخب الاردن في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة العربية وذلك برصيد ثلاث نقاط متقاسمًا الصدارة مع المنتخب المغربي الذي يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما خاض مواجهتين كانت إحداهما أمام منتخب الأردن والأخرى كانت ضد منتخب فلسطين. حيث تمكن منتخب أسود الأطلس من تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط على حسابه منافسيه ليضمن بذلك الوصول إلى منافسات ربع نهائي كأس العرب. وفي غضون ذلك نرصد لكم في التالي موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم في كأس العرب 2021

من المقرر أن يكون موعد مباراة الاردن وفلسطين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري وذلك على ملعب ستاد 974 القطري. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً الاردن في تمام الساعة 6:00 مساءً فلسطين في تمام الساعة 6:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. يحرص الكثير من جماهير منتخب النشامي والمنتخب الفلسطيني على معرفتها قبل انطلاق موعد المباراة. وذلك بهدف مؤازرة وتشجيع منتخبهم في البطولة العربية. وفي السياق ذاته من المقرر أن يتم بث مباراة الاردن وفلسطين اليوم عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وأيضًا قناة الكأس القطرية بجودة بث عالية HD عبر الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة الاردن وفلسطين اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة الاردن ضد فلسطين

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة الاردن اليوم ضد منتخب فلسطين

اسم القناة قناة الكأس القطرية القمر الصناعي عرب سات التردد 12245 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

وفي نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا لكم موعد مباراة الاردن وفلسطين اليوم في بطولة كأس العرب 2021. وتناولنا أيضًا القنوات الناقلة للمباراة بكافة تفاصيل تردداتها عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات. حتى يمكنكم متابعة أحداث المباراة بشكل مجاني دون تشفير أو اشتراك شهري وأيضًا بجودة بث عالية HD.