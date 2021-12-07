نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Lebanon vs Sudan.. موعد مباراة لبنان والسودان اليوم في كأس العرب 2021 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول معكم في السطور التالية موعد مباراة لبنان والسودان اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة للمباراة. حيث تقام مباراة لبنان اليوم ضد منتخب السودان في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021. ويدخل المنتخبين هذا اللقاء بعدما تأكد خروجهم من منافسات البطولة العربية بالدور الأول للمجموعات. وفي السياق ذانه يخرج منتخب لبنان من المنافسات بالرغم من كونه قد أبلى بلائًا حسنًا في مباراته الأولى أمام منتخب مصر والتي انتهت بهدف نظيف خلال الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني. فيما خسر منتخب لبنان مباراة الجولة الثانية أمام منتخب الجزائر بهدفين نظيفين خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. وفي غضون ذلك نرصد لم فيما يلي موعد مباراة لبنان والسودان اليوم والقنوات الناقلة.

مباراة لبنان والسودان اليوم

تقام مباراة لبنان والسودان اليوم وقد تأكد خروج المنتخبين من منافسات بطولة كأس العرب 2021. حيث يخرج منتخب السودان من البطولة العربية بعد الأداء الغير جيد الذي ظهر به خلال الجولة الأولى والثانية. فقد تلقى المنتخب السوداني هزيمتين قويتين وكانت الهزيمة الأولى أمام منتخب الجزائر بنتيجة 4-0. خلال منافسات الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب ستاد أحمد بن على يوم الأربعاء الماضي الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري. فيما كانت الهزيمة الثانية أمام منتخب مصر في الجولة الثانية والتي خرج منها بنتيجة 5-0.

لبنان والسودان كأس العرب

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب لبنان يأتي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب بدون نقاط بعدما خاض مباراتين دون تحقيق أي أهداف. فيما يأتي منتخب السودان في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة وذلك بدون نقاط أيضًا بعد مباراتين. ليتأكد بذلك خروج المنتخبين من منافسات بطولة كأس العرب 2021 بعد هذا اللقاء. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة لبنان والسودان اليوم والقنوات الناقلة. كما يمكنكم أيضًا الاطلاع على موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم في الجولة الثالثة بكأس العرب والقنوات الناقلة.

موعد مباراة لبنان والسودان اليوم في كأس العرب 2021

موعد مباراة لبنان والسودان في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. سيكون مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري. والتي تقام على ملعب ستاد المدينة التعليمية في دولة قطر. حيث تنطلق صافرة بدء المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة لبنان والسودان اليوم السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً السودان في تمام الساعة 9:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة لبنان والسودان اليوم

ستكون القنوات الناقلة لمباراة لبنان والسودان اليوم في الجولة الثالثة بدور المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. عبر قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. وأيضًا قناة الكأس القطرية المفتوحة عبر الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة لبنان والسودان

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

متابعة مباراة لبنان والسودان اليوم عبر قناة بين سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS لمتابعة مباراة لبنان ضد السودان

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة لبنان والسودان اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القنوات الناقلة لمباراة لبنان اليوم ضد منتخب السودان