ترتيب مجموعات كأس العرب قطر 2021 مصر والجزائر تبحث عن الصدارة

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عمر شويل - جدة ننقل لكم ترتيب مجموعات كأس العرب قطر 2021 وسط مساعي مصرية وجزائرية للبحث عن صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث تتطلع المنتخبات المشاركة إلى حسم مقعد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب صاحبة الجوائز الأعلى، حيث يحصل المركز الأول على خمسة ملايين دولار وهي بمثابة بروفة نهائية لقطر من أجل إختبار قدراتها على إستضافة كأس العالم المقرر لها الصيف المقبل.

ترتيب مجموعات كأس العرب قطر 2021

يتم تحديث الجدول بشكل مباشر عقب نهاية كل مباراة في المجموعات الأربع وبشكل دقيق.

المجموعة الأولى

1- قطر 6 نقاط 2- العراق 2 نقاط 3- عمان نقطة وحيدة 4- البحرين نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- الإمارات 6 نقاط 2- تونس 6 نقاط 3- سوريا 3 نقاط 4- موريتانيا 3 نقاط

المجموعة الثالثة

1- المغرب 6 نقاط 2- الأردن ثلاث نقاط 3- السعودية نقطة واحدة 4- فلسطين نقطة واحدة

المجموعة الرابعة

1- مصر 6 نقاط 2- الجزائر 6 نقاط 3- لبنان بدون نقاط 4- السودان بدون نقاط

موعد مباراة اليوم الإثنين في كأس العرب

تنطلق اليوم عدة مباريات في الجولة الثالثة من كأس العرب، حيث تقام مباراة سوريا وموريتانيا في السادسة مساء، وتقام مباراة تونس والإمارات في السادسة مساء، وعمان والبحرين في العاشرة مساء، وقطر والعراق في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

فرص التأهل في مباريات الإثنين

نجحت قطر في حجز مقعد لها في التأهل إلى دور الثمانية، فيما يبقى التنافس بين العراق وعمان والبحرين على حجز المقعد الثاني في المجموعة الأولى للتأهل لدور الثمانية.

في المجموعة الثانية، تبدو الأمور متشابكة خاصة وأن الفرصة صارت مواتية لكلا من الإمارات وتونس وسوريا لحجز مقعدي التأهل إلى دور الثمانية، فالإمارات يكفيها التعادل أمام تونس لتأكيد الصدارة، بينما يبقى على سوريا الفوز على موريتانيا لحجز المقعد الثاني مباشرة.

من المرتقب أن تتواصل المباريات الثلاثاء، وتظل المنافسة قائمة في مباراة مصر والجزائر هي الأقوى في ظل صراع الصدارة بين كلا المنتخبين، خاصة وأن مصر تسعى لصدارة المجموعة لتفادي مواجهة المغرب في الدور القادم، بينما تبحث الجزائر عن الصدارة هي الأخرى لمواصلة سيناريو عدم التعرض للخسارة في المباريات الأخيرة وتبدو المباراة مرتقبة بين المنتخبين، ونتابع المباريات بشكل متجدد.

في نفس الإطار، تبحث السعودية عن فرصتها الأخيرة للتأهل لدور الثمانية عقب التعادل أمام فلسطين والخسارة في المواجهة الأولى أمام الأردن، فالسعودية ليس أمامها إلا تحقيق الفوز أمام المغرب إن أرادت أن تكمل مشوارها في كأس العرب وتعبر إلى الدور التالي وهي بكل تأكيد مواجهات صعبة وقوية بالنسبة للسعودية أن تواجه المغرب والتي تؤدي أداء قوي في أخر مواجهة لها.