موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة للمباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF على أن تقام مباراة السوبر الأفريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي في يوم الإثنين الموافق 22 من ديسمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم بالدوحة، كما أكد مدير الكرة بنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ على أن النادي الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد 22 من ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي عز الدين العلامي أنه تم تعليق الطيران في المغرب سبب متحور كورونا الجديد أوميكرون وقد يتسبب في عرقلة سفر الفريق لخوض المباراة ضد الأهلي.

وبعد أن قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة، أعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري ليوم 26 ديسمبر، وتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الثامنة ليوم 30 ديسمبر ضمن الدوري المصري الممتاز.

مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء

بدأ النادي الأهلي في الاستعداد للمباراة بعد أن قضاء فترة الراحة عقب مباراة سموحة ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز بقيادة بيتسو موسيماني، حيث يشارك النادي الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل أفريقيا بعد أن فاز على نادي كايرز تشفيز بثلاثية نظيفة في الرباط. ونادي الرجاء المغربي بصفته متوج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي بعد فوزه علي شبيبة القبائل الجزائرية بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي

سيتم بث مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي على قنوات Bein Sport في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الخامسة بتوقيت دولة المغرب، حيث تمتلك قنوات مجموعة بي إن سبورت حقوق بث المباشر لمباراة السوبر الأفريقي.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جدول مباريات النادي الأهلي لشهر ديسمبر

بعد تعديل في مواعيد المباريات يخوض نادي الأهلي ثلاث مواجهات قوية خلال شهر ديسمبر الجاري تبدأ أولهم بمقابلة المارد الأحمر نظيره الرجاء المغربي 22 ديسمبر في الدوحة، وليقابل بعدها فريق نادي فيوتشر ضمن بطولة الدوري الممتاز الذي يتصدر بها الجدول ثمانية عشر نقطة، وينهي المارد مبارياته لشهر ديسمبر بمواجهة فريق نادي بيراميدز.