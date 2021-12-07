موعد مباراة بورتو البرتغالي مع اتلتيكو مدريد الإسباني دوري أبطال اوروبا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم نادي بورتو البرتغالي نادى اتلتيكو مدريد الإسباني في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب الدراجاو ملعب بورتو، ويحاول نادي بورتو إستغلال الحالة المعنوية العالية للفريق باللعب هذه المباراة على ملعبهم وأمام جماهيرهم.

ويملك نادي بورتو البرتغالي 5 نقاط في رصيده بالفوز في مباراة، والتعادل في مباراتان، وتلقى الهزيمة في مباراتان، ويحاول الفوز بالمباراة لحسم البطاقة الثانية عن المجموعة والتأهل للدور الثاني مع ليفربول، ففوز بورتو بالمباراة يعني الوصول للنقطة 8 ولا يحتاج إلى نتيجة ليفربول مع ميلان، فنادى بورتو يملك مصيره في يده الفوز يعني التأهل مباشرة.

أما الجانب الآخر نادي أتلتيكو مدريد في موقع صعب لا يحسد عليه، ويملك نادي أتلتيكو مدريد في رصيده 4 نقاط بالمركز الأخير في المجموعة الرابعة، ويواجه صعوبة في مباراة بورتو اللعب خارج الأرض، مما قد يكون التأهل في خطر، ويحتاج اتلتيكو مدريد الفوز على بورتو وهزيمة أو تعادل ميلان مع ليفربول، حتى يضمن التأهل للدور الثاني، وكانت نتيجة المباراة بين الفريقين إنتهت بالتعادل السلبي 0-0 في إسبانيا.

موعد مباراة بورتو مع اتلتيكو مدريد الإسباني

طرفي المباراة: بورتو البرتغالي مع اتلتيكو مدريد الإسباني

موعد المباراة: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة

البطولة: دوري أبطال أوربا ( دور المجموعات )

الجولة: السادسة

ملعب المباراة: الدراجاو

القنوات الناقلة: بي ان سبورت بريميوم HD3

معلق المباراة: حفيظ دراجي