انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر في مواجهة ساخنة مع الجزائر بالجولة الثالثة بكأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري في إطار مباريات الجولة الثالثة مع بالمجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم التي تقام حاليًا بدولة قطر بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر 2021 في مباراة من العيار الثقيل بين المنتخبين الكبيرين على قمة المجموعة الرابعة.

يملك المنتخب المصري في رصيد من النقاط نتيجة الفوز على لبنان بهدف نظيف وعلى المنتخب السوداني بخمسة أهداف نظيفة، ونفس الحال ينطبق على منتخب الجزائر صاحب الـ 6 نقاط بالفوز على منتخب لبنان بهدفين نظيفين، وعلى منتخب السودان بأربعة أهداف نظيفة، وفي حالة التعادل يتم اللجوء للقرعة بعد أخذ الإنذارات في الإعتبار، وذلك لتحديد المركز الأول والثاني بالمجموعة.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري

يبدأ المدير الفني كارلوس كيروش للمنتخب المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

رباعي خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – عمرو السولية – أيمن أشرف

خط الوسط الهجومي: حسين فيصل – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري

يبدأ المدير الفني مجيد بوقرة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

رباعي خط الدفاع: حسين بن عيادة – محمد أمين توغاي – إلياس شتي

خط الوسط المدافع: سفياد بن دبكا – مهدي جيان

خط الوسط الهجومي: يوسف البلايلي – هلال عربي سوداني – ياسين براهيمي

خط الهجوم: بغداد بونجاح

تفاصيل المباراة:

طرفي المباراة: مصر مع الجزائر

موعد المباراة: الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: 9 مساءا بتوقيت القاهرة -11 بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: استاد الجنوب

القنوات الناقلة: بي إن سبورت HD1 – الكأس القطرية HD1

معلق المباراة: عصام الشوالي + خليل البلوشي