انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوربا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج مساء اليوم الثلاثاء 7-12-2021 في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تدور أحداثها على أرضية ملعب باك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس، وتبدأ هذه المواجهة على الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت الجزائر، 19:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 20:45 بتوقيت مكه المكرمة، ويتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 بريميوم بصوت المعلق الرياضي العماني عامر الخوديري .

يخوض نادي باريس سان جيرمان لقاء اليوم محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط حصدها من 5 جولات فاز في 2 منها وتعادل في مثلها وخسر مباراة واحدة، فيما يدخل نادي كلوب بروج هذه المباراة محتلا المركز الرابع والأخير ضمن مجموعته برصيد 4 نقاط كسبها بعد لعب 5 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهة واحدة وخسر 3 لقاءات .

مباراة اليوم ستشهد غياب اللاعب الإسباني سيرجيو راموس عن نادي باريس سان جيرمان، فيما سيحضرها الللاعب ميسي الذي ترددت أنباء عن احتمال غيابه في مواجهة اليوم ضد كلوب بروج