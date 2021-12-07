أحدث تردد قناة بين سبورت beIN Sports HD المفتوحة الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم في كأس العرب 2021

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم مجانًا عبر قناة بين سبورت beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1. سنتعرف على تردداتها في هذا المقال. حيث تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية المفتوحة مباراة الاردن اليوم مجانًا دون تشفير. إضافة إلى ذلك فقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت في وقت سابق عن بثها لكافة مباريات كأس العرب بشكل مجاني لهذا الموسم. وذلك حتى يتمكن متابعي المنتخبات العربية من متابعة أحداث البطولة دون الحاجة إلى اشتراك شهري. وهو الأمر الذي زاد من نسبة البحث عن تردد قناة بين سبورت خلال الوقت الحالي. لذا نتعرف في السطور التالية على القنوات الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن قنوات بين سبورت الرياضية تم إطلاق بثها التليفزيوني عبر الإرسال الفضائي على مختلف الأقمار الصناعية مثل قمر نايل وسات وعبر سات وسهيل سات. خلال عام 2012. ومن خلال تردد قناة بين سبورت المفتوحة يمكنكم متابعة مباريات كأس العرب وأيضًا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات الدوري الإيطالي وأيضًا مباريات الدوري الإسباني. إضافة إلى ذلك تقدم قناة beIN Sports العديد من الأخبار الرياضية المتنوعة على مدار اليوم. مما جعلها محل اهتمام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم في كأس العرب

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. تعتبر محل اهتمام الكثير من جماهير أسود الرافدين قبل انطلاق موعد المباراة الذي يأتي في تمام الساعة السابعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر. وفي تمام الساعة الثامنة 8:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات. فيما سيتم إذاعة المباراة رسميًا من خلال قناة بين سبورت beIN Sports HD 2 وقناة بين سبورت beIN Sports HD 1. وفيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS HD 1 الناقلة لمباراة الاردن وفلسطين



القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11084 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

تردد قناة بين سبورت 2 beIN SPORTS HD لمتابعة مباراة الاردن وفلسطين اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11054 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة بين سبورت على قمر سهيل سات لمتابعة مبارة الاردن وفلسطين



القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11585 (V)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس الرياضية لمتابعة مباريات كأس العرب 2021

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11919 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : HD

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

كأس العرب 2021.. تردد قناة الكأس الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12245 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

الجودة : SD

معامل تصحيح الخطأ : ¾

مباراة الاردن وفلسطين كأس العرب

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الاردن يأتي حاليًا في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بكأس العرب. ولديه ثلاث نقاط حصدها بعد الفوز على منتخب السعودية في منافسات الجولة الأولى. ويحتاج منتخب الاردن في مباراة فلسطين اليوم للتعادل فقط حتى يضمن التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية. فيما خسر منتخب فلسطين أمام المغرب في الجولة الأولى. وتعادل أمام منتخب السعودية في الجولة الثانية.