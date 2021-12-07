موعد مباراة ليفربول مع ميلان الإيطالي الليلة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم نادي ميلان الإيطالي نادى ليفربول في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب السانسيرو، ويحاول يورجن كلوب إستغلال الحالة المعنوية العالية للفريق بعد الفوز على بورتو البرتغالي بالمباراة الأخيرة بالجولة السابقة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين نظيفين، وتحقيق العلامة من الفوز في خمس مباريات متتالية والتأهل للدور المقبل.

ويملك نادي ليفربول 15 نقطة في المركز الأول من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في صفر مباراة، ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، ويملك نادي ميلان الإيطالي 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في 3 مباريات، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، لكن المباراة تهم نادي ميلان اكثر ولا بديل عن الفوز انتظارا إلي نتيجة بورتو مع اتلتيكو مدريد.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

يبدأ المدير الفني يورجن كلوب لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

رباعي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتى – أندرو روبرتسون

خط الوسط المدافع: فابينهو – جوردن هندرسون

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني- محمد صلاح – تياجو ألكنتارا

خط الهجوم: دييجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: جويل ماتيب – كويمين كيليهر – فيليبس – أوكسلاد تشامبرلين – تايلر مورتون – تاكيمي ميانمينو –روبرت فيرمينهو

تفاصيل المباراة:

طرفي المباراة: ليفربول الإنجليزي مع ميلان الإيطالي

موعد المباراة: الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب المباراة: السانسيرو

القنوات الناقلة: بي ان سبورت بريميوم 1

معلق المباراة: رؤوف خليف