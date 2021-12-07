انت الان تتابع تفاصيل خبر هجوما حادا من حاتم الحويني على محمد صلاح بسبب تصريحاته عن الخمور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام نجل الشيخ أبو إسحاق الحويني حاتم الحويني بشن هجوما على اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح”، بعد تصريحات اللاعب عن الخمور في لقاه مع الإعلامي عمرو أديب، وأكد الحويني فى تغريدة له لم أتابع الكرة يوما ما لكن الآن عرفت الفارق الكبير بينك وبين محمد أبو تريكة.

وأكمل الحويني قائلا الشهرة قد تكون بلاء عندما يستحي المشهور من أن يظهر دينه بقوة لإظهار عقيدته، ويقول لا أشرب الخمور لأن ديني يحرمها، ولكن ا يستطيع قول ذلك خوفا من هجمات الغرب الكافر ضده، وقال لصلاح “بئس ما قلت ياصلاح”.

وقام الإعلامي عمرو أديب بسؤاله عن الخمور في برنامجه الحكاية، وقال صلاح لا أفكر فيما يتعلق بشرب الخمور، وأن في الأساس ما جاء على بالي هذا الشيء أو أريد ذلك أو أقوم بتجربته.

وفي نفس السياق أكدت دار الإفتاء المصرية أن تحريم شرب الخمور ثابت فيما يخص نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأضافت أن الشرع أمرنا بعدم فعل المحرمات ومنها شرب الخمر، أي بترك الشيء المحرم وعدم القصد إليه.

ويمكن الإستناد إلى الآية الكريمة التالية من سورة المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة: 90