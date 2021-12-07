انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يواجه إنتر الإيطالي لتصدر المجموعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم نادي ريال مدريد الإسباني نادي إنتر ميلان الإيطالي في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ويحاول النادي الملكي إستغلال الحالة المعنوية العالية للفريق خلال مباريات الدوري الإسباني، وكذلك باللعب لهذه المباراة على ملعبهم وأمام جماهيرهم.

موقف نادي ريال مدريد الإسباني

ويملك الريال في رصيده 12 نقطة وصعد رسميا للدور الثاني من الجولة السابقة بعد احتلال قمة المجموعة، وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 0 مباراة، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاص بعد تأكد تأهله لدور الــ 16 رسميًا.

موقف نادي إنترناسيونالي الإيطالي

أما الجانب الآخر نادي إنترناسيونالي الإيطالي فيسعى فقط للفوز والوصول للنقطة الثالثة عشر وقمة المجموعة، بعد تأكد صعوده للدور الثاني رسميا مع ريال مدريد، ونجح في الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، إذن هذه المباراة ي المجموعة الرابعة تلعب لتحديد أول وثاني المجموعة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة:

طرفي المباراة: ريال مدريد الإسباني مع نادي إنترناسيونالي الإيطالي

موعد المباراة: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة

البطولة: دوري أبطال أوروبا ( دور المجموعات )

الجولة: السادسة

ملعب المباراة: سانتياجو بيرنابيو

القنوات الناقلة: بي ان سبورت بريميوم HD2

معلق المباراة: على محمد علي