نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت فورا.. دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ومصر في كأس العرب 2021 على nilesat وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عبر ثقفني، قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ومصر، ويخوض محاربي الصحراء ونظيره الفراعنة مباراة الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في مسابقة كأس العرب 2021، وتتجه أنظار وعشاق المنتخب المصري والجزائري نحو ملعب الجنوب في قطر الذي يستضيف هذه القمة الكروية المثيرة، ومن المقرر أن تنطلق أحداث هذا اللقاء الكبير مساء اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، ويتنافس كلا الفريقين إلى احتلال المركز الأول بعد تحقيق الإنتصار في الجولة الأخيرة، في هذا المقال المفصل نتعرف معكم على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، كما نستعرض تشكيلة الجزائر ضد مصر.

حقق منتخب مصر الفوز على حساب منتخب لبنان في الجولة الأولى، حيث انتهت المواجهة بهدف دون رد، كما حقق الفوز في لقاء الجولة الثانية أمام المنتخب السوداني بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف دون مقابل، ولم تستقبل شباك منتخب مصر أي هدف، فيما تمكن لاعبوه من تسجيل 6 أهداف، ويحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في المقابل، انتصر منتخب الجزائر على حساب منتخب السودان بنتيجة أربعة أهداف نظيفية، وفي الجولة الثانية فاز على المنتخب اللبناني بنتيجة هدفين دون رد، ويأتي في المركز الأول ويمتلك في رصيده 6 نقاط، يتساوي كل من المنتخب المصري والجزائري في الأهداف والنقاط، وفي مواجهة اليوم سيسعى كل منهم إلى احتلال صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

يستضيف استاد الجنوب المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر والجزائر، ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة مساء يوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الشوط الأول عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت فلسطين ومصر والسودان، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

نتعرف معكم على القنوات التي تنقل مباراة الجزائر ومصر، حيث أكدت قناة الكأس الأولى Alkass One HD نقل أحداث المباراة مجانا، ويعلق على اللقاء المعلق خليل البلوشي، كما سيتم إذاعة المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1 وستعرض المباراة بدون تشفير وبشكل مجاني، ويعلق على المواجهة المعلق عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ومصر في كأس العرب 2021

قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات، التردد: 11013، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة على نايل سات، التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

رايس مبولحي

إلياس شيتي / جمال بلعمري / مهدي تهرات / حسين بن عيادة

سفيان بن دبكة / زكريا دراوي

ياسين براهيمي / أمير سعيود / العربي هلال سوداني

بغداد بونجاح.

جدول ترتيب مجموعة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

يحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط حيث خاض جولتين وحقق الفوز في كلاهما، يتواجد منتخب الجزائر في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 6 نقاط حصدهما عن طريق الإنتصار في الجولة الاولى والثانية، يأتي المنتخب السوداني في المركز الثالث بدون رصيد من نقاط حيث تعرض للخسارة في الجولتين الاولى والثانية، ويقبع منتخب لبنان في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، أيضا خاض جولتين وتعرض للخسارة بهما، ويتسابق الفراعة ومحاربي الصحراء من أجل احتلال المركز الأول بسبب تساوى النقاط والأهداف.