ترتيب مجموعات كأس العرب لكرة القدم بعد نهاية الجولة الثالثة للمجموعة الأولى والثانية

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت المجموعة الأولى والثانية من دور المجموعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالية بالدوحة القطرية خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الحالي، بمشاركة 16 دولة عربية، وبعد ختام اليوم الأول بالمواجهة الثالثة بين فرق المجموعة الأول والثانية تأهل 4 فرق لدور الثمانية المقبل، وتأكد خروج 4 فرق آخرى للعودة إلى أوطانهم.

تحليل المجموعة الأولى في كأس العرب

بعد ختام منافسات المجموعة الأولي من بطولة كأس العرب تأكد ترشح كل من قطر بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط بعد الفوز على العراق 3/0، وعلى عمان 1/0، وعلى البحرين 1/2، وترشحت عمان للدور الثاني بعد أن تحصلت على 4 نقاط بالتعادل مع العراق، والفوز على البحرين، وتلقت خسارة وحيدة أمام قطر، وبتلك النتائج يكون المنتخب القطري أول المجموعة بـ 9 نقاط، والمنتخب العماني ثانيا بـ 4 نقاط.

وخرج المنتخب العراقي بعد الهزيمة الثقيلة أمام قطر 3/0، وكان يمتلك فرصة ثمينة للمرور للدور الثاني، وكان لا يحتاج سوي للفوز بأي نتيجة على قطر، لأنه يمتلك نقطتان في رصيده، وتذيل المجموعة المنتخب البحريني بنقطة واحدة فقط من التعادل مع العراق، وتلقي الهزيمة من المنتخب العماني والقطري، وبذلك تنتهي منافسات المجموعة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى بعد إنتهاء منافسات الجولة الثالثة

اسم المنتخب فوز تعادل هزيمة النقاط الترتيب قطر 3 0 0 9 1 عمان 1 1 1 4 2 العراق 0 2 1 2 3 البحرين 0 1 2 1 4

تحليل المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم

تمكنت كل من تونس والإمارات من الصعود للدور الثاني عن المجموعة الثانية بعد حصول كل فريق على 6 نقاط من الفوز بمباراتان بالبطولة، وخرجت منتخبات سوريا وموريتانيا بعد الفشل في الفوز في أكثر من مباراة، وجمع كل منهم 3 نقاط فقط لا غير.

ترتيب المجموعة الثانية بعد إنتهاء منافسات الجولة الثالثة