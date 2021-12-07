نتيجة مباراة مصر والجزائر كأس العرب 2021

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عمر شويل - جدة سيكون ملعب ستاد الجنوب بقطر مسرحاً لإقامة مباراة مصر والجزائر في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2021، حيث ستكون جماهير المنتخبين المصري والجزائري حاضرين في ملعب المباراة، وخلف الشاشات لمتابعة واحدة من أهم المباريات في بطولة كأس العرب، خاصة وأن مباريات مصر والجزائر عادة ماتجتمع فيها الندية والإثارة، خاصة وأن مباريات مصر والجزائر دئماً ماتكون حاسمة في كافة المستويات.

وكانت قرعة بطولة كأس العرب 2021 قد أوقعت منتخبا: الجزائر ومصر في المجموعة الرابعة بصحبة كل من: السودان، ولبنان حيث نجح المنتخبان المصري والجزائر من حسم بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة بصفة رسمية قبل بداية منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المجموعة.

مصر والجزائر وحسم التأهل كأول للمجموعة الرابعة

وبالرغم من حسم التأهل لصالح مصر والجزائر، إلا أن الجماهير المصرية ونظيرتها الجزائرية يأملون في تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل أن يتأهل الفريق الفائز في هذه المواجهة إلى الدور القادم كأول المجموعة الرابعة، ومن ثم تجنب مواجهة المنتخب المغربي صاحب صدارة المجموعة الثالثة في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، حيث سيكون الفوز في هذه المباراة هو ماسيحدد تأهل مصر أو الجزائر كأول للمجموعة الرابعة، خاصة وأن المنتخبين: المصري والجزائري يتساويان في تسجيل الأهداف، وفارق الأهداف وغيرها، خاصة وأن التأهل يتم حسمه بالنقاط، ثم فارق الأهداف، ثم اللعب النظيف، وكلاهما متسويان في كافة الأشياء.

موعد مباراة مصر والجزائر

وقد تم تحديد يوم الثلاثاء السابع من ديسمبر 2021 لإقامة أحداث مباراة مصر والجزائر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2021.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

هذا وقد أعلنت شبكة قنوات bein SPORTS HD1 عن نقلها لأحداث مباراة مصر والجزائر في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2021، حيث سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة مصر والجزائر المعلق عصام الشوالي، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي معلقاً على أحداث مباراة مصر والجزائر من خلال شاشة قناة الكأس HD1.

نتيجة مباراة مصر والجزائر

نتابع وإياكم أحداث ونتيجة مباراة مصر والجزائر التي تترقبها جماهير كرة القدم العربية من كل حدب وصوب، حيث ستقام الليلة مباراة مصر والجزائر من ملعب الجنوب بدولة قطر في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دوري المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، حيث ستحدد مباراة مصر والجزائر بطل المجموعة الرابعة، فيما سيكون المنتخب الذي لم يتمكن من الفوز في هذه المباراة صاحب المركز الثاني، وسيواجه صاحب المركز الأول في هذه المجموعة منتخب الأردن، فيما سيلعب صاحب المركز الثاني أمام المنتخب المغربي.

وفي الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة نجح اللاعب محمد علي توغاي من تسجيل أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الجزائري، لتصبح النتيجة هي تقدم المنتخب الجزائري على نظيره المصري هدف دون رد، وسط محاولات متتالية من لاعبي المنتخبين الجزائري والمصري من تسجيل ثاني أهداف هذه المباراة، حيث قام السولية من تسديد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها كانت خارج الملعب لتبقى النتيجة تقدم الجزائر بهدف.