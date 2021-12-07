موعد مباريات دور الثمانية في كأس العرب قطر 2021 ربع النهائي العربي

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباريات دور الثمانية وربع النهائي في كأس العرب قطر 2021 وسط تواصل المنافسة بين الفرق الثماني بعد تأهل ثمان فرق إلى دور الثمانية في بطولة كأس العرب، كانت مصر قد تعادلت مع الجزائر في مباراة الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة، لتضرب مصر موعدا أمام الأردن في دور الثمانية، بينما تواجه المغرب الجزائر في ديربي ونهائي مبكر في كأس العرب في مباريات قوية تتواصل في كأس العرب.

موعد مباريات دور الثمانية في كأس العرب قطر 2021

من المنتظر أن تقام أربع مباريات في دور الثمانية في كأس العرب

تونس وعمان الجمعة 10 ديسمبر … السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة قطر والإمارات الجمعة 10 ديسمبر .. العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة مصر والأردن السبت 11 ديسمبر … السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة المغرب والجزائر السبت 11 ديسمبر … العاشرة مساء.

يذكر أن هناك أربع مباريات في الدور قبل النهائي، حيث تواجه تونس عمان الجمعة العاشر من ديسمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما تواجه قطر الإمارات الجمعة 10 ديسمبر في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتلاقي مصر الأردن السبت 11 ديسمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتلاقي المغرب الجزائر في العاشرة مساء يوم السبت المقبل.

أقوى مباريات دور الثمانية

تعد مباراة المغرب والجزائر من أقوى المباريات في دور الثمانية في كأس العرب، وتسعى الجزائر إلى الفوز على المغرب من أجل العبور إلى نصف النهائي في كأس العرب، بينما يعد لقاء مصر والأردن مباراة قوية لمنتخب مصر خاصة وأن الأردن من المنتخبات القوية التي نجحت في الفوز على السودان بخمسة أهداف.

كان عمرو السولية، قائد منتخب مصر قد أكد أن مباراة الأردن لن تكون سهلة وأكد أن مصر ستسعى إلى الفوز والمرور إلى نصف النهائي وأن لاعبوا المنتخب هم بدورهم قادرين على حسم التأهل إلى نصف النهائي بتحقيق الفوز على الأردن، بينما تعد مباراة قطر والإمارات قوية جدا بالنسبة لقطر والتي تستضيف البطولة وتسعى للفوز على الإمارات والمرور إلى نصف النهائي وسط محاولات لتحقيق الفوز.