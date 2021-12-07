موعد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة ومكافآت البطولة

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع المنتخب المصري تصدر مجموعته الرابعة في بطولة كأس العرب 2021، وذلك بعد فوزه على منتخب لبنان بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الجولة الأولي من البطولة، ثم الفوز على منتخب السودان بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من منافسات البطولة، ثم التعادل في المباراة الأخيرة مع منتخب الجزائر بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وحسم المنتخب المصري مع منتخب الجزائر الصدارة من خلال اللعب النظيف، وذلك بعد أن تساوي منتخب الجزائر مع المنتخب المصري في عدد النقاط وعدد الأهداف، ليضرب منتخب مصر موعداً مع منتخب الأردن في ربع نهائي كأس العرب.

موعد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة مصر والأردن في ربع نهائي تصفيات كأس العرب 2021، يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 على ملعب الجنوب القطري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

والفائز من تلك المباراة سوف يصعد إلى الاربعة الكبار بينما يخرج الفريق الخاسر من البطولة، أما منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة فقد ضرب موعداً مع منتخب المغرب.

أما القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن:-

فقد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت بأنها سوف تنقل مباريات بطولة كأس العرب على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في الوطن العربي مجاناً، كما تقوم قناة الكأس القطرية بنقل أحداث مباريات البطولة على الهواء مباشرة وبشكل مجاني لجمهور المشاهدين في الوطن العربي.

وسوف يحصل الفريق الفائز ببطولة كأس العرب على مكافأة مالية كبيرة، كذلك فقد حصلت كل المنتخبات المشاركة في البطولة على جوائز مالية كبيرة أقلها 750 ألف دولار ويمكن معرفة مكافأة الفريق الفائز ببطولة كأس العرب 2021 من خلال ما يلي:-

وتقام بطولة كاس العرب 2021 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بعد فترة توقف طويلة خلال السنوات الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي عاشتها أغلب بلدان العالم العربي، كذلك فقد استضافتها قطر من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهر يناير المقبل.