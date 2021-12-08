رسميًا تحديد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - الكثير من عشاق كرة القدم في مصر وخاصة قطبي الكرة المصرية يرغبون في معرفة موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لهذا الموسم، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

كان النادي الأهلي في دور الـ32 قد تخطي عقبة الحرس الوطني بطل النيجر بالتعادل ذهابا والفوز إيابا، ونجح نادي الزمالك في تخطي نادي توسكر الكيني بالفوز ذهابا وإيابا، ليصعدا سويا إلى دور المجموعات المكون من ستة عشر فريقا.

الجدير بالذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” إتخاذ قرارا إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في “الثالث والعشرون من ديسمبر 2021″، بالإضافة إلى إجراء قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تحديد 16 فريقا خلال مرحلة المواجهات التي تقوم خلال هذا التوقيت بمشاركة أندية بيراميدز والمصري البورسعيدي.

والمعروف من خلال تلك المرحلة تضم ستة عشر فريقا يتم تقسيمه من خلال 4 مجموعات كل مجموعة 4 أندية، طبقا لتصنيف كل فريق في آخر خمس سنوات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، على أن يتم إجراء قرعة جديدة بين الفرق الثمانية المتأهلة، ويتم تحديد أطراف دور قبل النهائي والنهائي، وتحديد الملعب الذي يستقبل نهائي البطولة.

تقسيم الأندية على أربعة تصنيفات في قرعة دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي الرياضي التونسي، الوداد الرياضي المغربي، الرجاء الرياضي المغربي.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني، النجم الساحلي التونسي.

التصنيف الثالث: الهلال السوداني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، وفاق سطيف الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الرابع: المريخ السوداني، ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، أمازولو الجنوب أفريقي، جوانينج جالاكسي البوتسواني.