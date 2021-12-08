نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم على نايل سات استرا هوتبيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى والتي ستذيع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانا بدون تشفير ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021، حيث تتجه أنظار جماهير الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي صوب ملعب أليانز أرينا معقل البايرن ميونخ لمتابعة مجريات اللقاء، ولعل الجماهير التي ستشاهد عبر التلفاز يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم مجانا على نايل سات استرا والقمر هوت بيرد، وهو ما سنتعرف عليه عبر هذا المقال الذي نقدم خلالة أيضاً بطاقة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد والأقمار الأخرى التي تذيع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021 ، هي محل اهتمام جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم والفريقين في الدول العربية والشرق الأوسط، فقد أعلنت العديد من القنوات المجانية أنها ستنقل مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم بشكل مجاني عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

وستبدأ مباراة برشلونة وبايرن ميونخ يوم الأربعاء الموافق 2021/12/8 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا ومصر والسودان، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الأردن والمملكة العربية السعودية، وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

قنوات مجانية تذيع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم مجانا

وسيدخل البايرن ميونخ لقاء برشلونة في دوري الأبطال متواجداً في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة والتي تضم أيضاً دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي، أما برشلونة سيدخل لقاء البايرن متواجداً في المركز الثاني برصيد سبعة نقاط، ويتواجد بنفيكا البرتغالي في المركز الثالث من المجموعة الخامسة برصيد خمسة نقاط، بينما يتواجد دينامو كييف في المركز الأخير من ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة.

والآن سنتعرف سوياً على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية الأخرى المختلفة مثل القمر البلغاري والقم الآذري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم مجانا

قناة Arena Sport 2 Premium Serbia HD

BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ودينامو كييف اليوم علي استرا astra

قناة M. Liga de Campeones 1 HD

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 11259 V 22000

قناة Sky Sport 3 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

قناة beIN Sports France 2 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

قناة LaLiga TV Bar M1

Astra 19.2°E – 10788 V 22000

قناة DAZN 1 Bar HD Germany

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ودينامو كييف اليوم علي الهوت بيرد

قناة Polsat Sport Premium 1 Poland HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

وبهذا القدر نكون قد انتهينا من تقديم تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية الأخرى، وسوف نعمل على تقديم المزيد فيما يخص مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، حيث سنوفر نتيجة أهداف مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في الشوط الأول والثاني اليوم في الجولة الأخير السادسة من دوري أبطال أوروبا 2021