أبطال أوروبا (مجموعات / جولة أخيرة): برنامج مباريات الاربعاء

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الاربعاء 8 ديسمبر، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. جوفنتس - مالمو (س18 و45 دق) بي ان بريميوم3

زينيت سانت بطرسبرغ - تشيلسي (س18 و45 دق) بي ان الانقليزية1

بنفيكا - دينامو كييف (س21) بي ان الانقليزية2

بايرن مونيخ - برشلونة (س21) بي ان بريميوم1

مانشستر يونايتد - يونغ بويز (س21) بي ان بريميوم2

أتلانتا - فياريال (س21) بي ان بريميوم3

سالزبورغ - إشبيلية (س21) بي ان اكسترا1

فولفسبورغ - ليل (س21) بي ان اكسترا2

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