المنتخب المصري يصعق الجزائر بالإنذارات ويتأهل كأول مجموعة بكأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - نجح المنتخب المصري لكرة اقدم في فرض التعادل على المنتخب الجزائري في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الجنوب بدولة قطر ضمن مناسبات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في كأس العرب لكرة القدم، المباراة إنتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين العريقين، ليتم الإحتكام إلى الإنذارات التي جاءت في صالح المنتخب المصري ليصعد أول المجموعة، والجزائر ثاني المجموعة.

الشوط الأول بين المنتخبين

بدأ الحكم الأرجنتيني إطلاق صافرة بداية المباراة بين المنتخبين وسط تحفز كبير منذ بداية الشوط الأول، وضغط في منتصف الملعب على حامل الكرة لعدم إعطاء الفرصة للفريق الآخر لإحراز هدف مبكر، حتى جاءت الدقيقة 20 عندما قام اللاعب أكرم توفيق ليقوم بعرقلة مهاجم الجزائر ناحية اليسار خارج حدود الـ18 ويتلقى إنذار وتحتسب ضرة ثابتة.

هدفا المباراة

ويقوم اللاعب يوسف البلايلي بتنفيذها لزميله توغاى أمين محمد الذي يحولها داخل شباك محمد الشناوي حارس المنتخب المصري، معلنا عن الهدف الأول للمنتخب الجزائري، وظلت محاولا الفراعنة قائمة حتى إطلاق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري، وخلال الشوط الثاني تسيده المنتخب المصري تماما وحصل اللاعب عمرو السولية على ركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة 60 ، ويكتفي الفريقان بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.

موعد مباراة مصر مع الأردن

مواجهات المجموعة الثالثة والرابعة

وبعد هذا التعادل تضع القرعة أول المجموعة الرابعة “المنتخب المصري” في مواجهة مباشرة مع ثاني المجموعة الثالثة “المنتخب الأردني”، وثاني المجموعة الرابعة “المنتخب الجزائري” مع أول المجموعة الثالثة “المنتخب المغربي” في مواجهه مغاربية إفريقية بين المنتخبين الكبيرين، وتقام المباريات يوم السبت القادم 10 ديسمبر.