محمد صلاح يقود ليفربول للفوز السادس على التوالي في دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - قاد الدولي المصري محمد صلاح نادي ليفربول لتحقيق فوزا سهلا على ميلان الإيطالي بهدفين لهدف ضمن ختام منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليواصل ليفربول نتائجه الإيجابية بالبطولة وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز السادس على التوالي.
وبالرغم من تقدم نادي ميلان بالهدف الأول بواسطة اللاعب فيكايو توموري بالدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول من متابعة كرة مرتدة من يد أليسون بيكر حارس ليفرول، ولكن تمكن ليفربول سريعا من إدراك هدف التعادل عن طريق محمد صلاح بالدقيقة 60 بعد تسديدة رائعة من اللاعب تشامبرلين، ترتيد من يد حارس ميلان ليودعها محمد صلاح في الشباك معلنا عن هدف التعادل للريدز.
وخلال مجريات الشوط الثاني وبالرغم من عدم حاجة ليفربول للفوز لأنه تأهل من الجولة السابقة، وما يحتاج الفوز هو نادي ميلان منتظرا نتيجة المباراة الآخرى المقامة في نفس التوقيت بين بورتو البرتغالي واتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن ليفربول هو من قام بالضغط حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب البلجيكي أوريجي عند الدقيقة 55 من الشوط الثاني.
وبعد هذه الهزيمة التي تلقاها ميلان الإيطالي من ليفربول الإنجليزي يتأكد خروجه رسميا من البطولة، بل وعدم تأهله لملحق بطولة الدوري الاوروبي، وذلك بعد فوز اتلتيكو مدريد على بورتو 3/1 وتأهله كثاني المجموعة بـ 7 نقاط وليفربول أول المجموعة بـ 18 نقطة، وبورتو البرتغالي بـ 5 نقاط إلى ملحق الدوري الأوروبي، وتذيل ميلان الإيطالي المجموعة بـ 4 نقاط فقط.
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