نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات كأس العرب || بعد تعادل مصر والجزائر مصر وموعد مباريات دور أل 8 في المقال التالي
ترتيب مجموعات كأس العرب هي أشهر كلمات البحث اليوم بعد أن أسدل الستار عن مباريات الدور الأول دور المجموعات، وتحدد المنتخبات الثمانية الكبار المتأهلين لدور ربع النهائي، في البطولة الأقوى على مستوى جميع البطولات العربية التي أقيمت في السابق منذ أنطلاقها، وكانت قطر أول المنتخبات المتأهلة إلي الدور الثاني بعد أن حققت العلامة الكاملة في الدور الأول، بتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات فوز، على كلاً من البحرين وسلطنة عمان والمنتخب العراقي، الذي ودع البطولة من الأدوار الأولى، وفيما يلي الترتيب بعد نهاية الدور الأول.
ترتيب مجموعة مصر بعد قمة الجزائر
بفارق البطاقات مصر تتصدر المجموعة، رغم التساوي في النقاط برصيد 6 نقاط لكلاً من مصر والجزائر، ولكن فارق البطاقات يؤهل مصر للصدارة وبذالك تقابل الأردن، والجزائر في مواجهة نارية مع المغرب، وفيما يلي مواجهات دور الثمانية في كأس العرب.
مباريات الدور ربع النهائي في كأس العرب
- تونس * عمان.
- قطر * الإمارات.
- مصر * الأردن.
- الجزائر * المغرب
ترتيب مجموعات كأس العرب 2021
متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، في العالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، لم تستكمل كامل المباريات حتى الآن فهناك قمة مصرية جزائرية بعد قليل، لتحديد الأول والثاني بعد أن ضمنا الصعود على حساب المنتخب السوداني ومنتخب لبنان، ولم تنتهي مباراة الأردن وفلسطين حتى اللحظة اللقاء قارب على النهاية والنتيجة تقدم الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف، مما يعني تأهل الأردن كثاني المجموعة خلف المنتخب المغربي، المتقدم على السعودية حتى الآن بهدف دون مقابل.
تعرف على نتائج أخر يوم من دور المجموعات
ترتيب مجموعات كأس العرب المجموعة الأولى
|المنتخب
|الترتيب وعدد النقاط
|قطر
|المركز الأول برصيد 9 نقاط
|البحرين
|المركز الثاني برصيد 4 نقاط
|العراق
|الثالث برصيد نقطتين
|سلطنة عمان
|المركز الأخير برصيد نقطة واحدة
جدول ترتيب المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة في كأس العرب بقطر
|المغرب
|المركز الأول برصيد 9 نقاط
|الأردن
|الثاني برصيد 6 نقاط
|السعودية
|الثالث برصيد نقطة واحدة
|فلسطين
|الرابع برصيد نقطة واحدة
ترتيب المجموعة الرابعة
المجموعة الرابعة تم حسم المنتخبين المتأهلين، وهما المنتخب الجزائري، والمنتخب المصري بعد تحقيقهما 6 نقاط لكل منهما من فوزين، ويتبقى اللقاء الفاصل بينهما الذي سينطلق بعد قليل لتحديد من بطل المجموعة ومن الوصيف، وفيما يلي ترتيب المجموعة قبل المباراة الثالثة لكل منتخب بالمجموعة الليلة.
|الجزائر
|المركز الأول برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن مص
|مصر
|المركز الثاني قبل اللقاء برصيد 6 نقاط أيضاً
|لبنان
|المركز الثالث بدون رصيد
|السودان
|المركز الرابع والأخير بدون رصيد
موعد انطلاق مباريات دور الثمانية في كأس العرب
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أن اليوم الأربعاء والخميس راحة لجميع المنتخبات، وسوف تنطلق مباريات دور الثمانية بداية من يوم الجمعة، بلقائي الإمارات وقطر، وعمان وتونس، وتستكمل يوم السبت، بقمة المغرب والجزائر، ومصر والأردن.
متابعينا عبر موقع ثقفني، سوف نقوم بتحديث الجداول بعد نهاية مباراتي مصر والجزائر والسودان ولبنان الليلة، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة فتابعونا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب مجموعات كأس العرب || بعد تعادل مصر والجزائر مصر وموعد مباريات دور أل 8 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.