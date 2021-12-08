ترتيب مجموعات كأس العرب || بعد تعادل مصر والجزائر مصر وموعد مباريات دور أل 8

ترتيب مجموعات كأس العرب هي أشهر كلمات البحث اليوم بعد أن أسدل الستار عن مباريات الدور الأول دور المجموعات، وتحدد المنتخبات الثمانية الكبار المتأهلين لدور ربع النهائي، في البطولة الأقوى على مستوى جميع البطولات العربية التي أقيمت في السابق منذ أنطلاقها، وكانت قطر أول المنتخبات المتأهلة إلي الدور الثاني بعد أن حققت العلامة الكاملة في الدور الأول، بتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات فوز، على كلاً من البحرين وسلطنة عمان والمنتخب العراقي، الذي ودع البطولة من الأدوار الأولى، وفيما يلي الترتيب بعد نهاية الدور الأول.

ترتيب مجموعة مصر بعد قمة الجزائر

بفارق البطاقات مصر تتصدر المجموعة، رغم التساوي في النقاط برصيد 6 نقاط لكلاً من مصر والجزائر، ولكن فارق البطاقات يؤهل مصر للصدارة وبذالك تقابل الأردن، والجزائر في مواجهة نارية مع المغرب، وفيما يلي مواجهات دور الثمانية في كأس العرب.

مباريات الدور ربع النهائي في كأس العرب

تونس * عمان. قطر * الإمارات. مصر * الأردن. الجزائر * المغرب

ترتيب مجموعات كأس العرب 2021

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، في العالم العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، لم تستكمل كامل المباريات حتى الآن فهناك قمة مصرية جزائرية بعد قليل، لتحديد الأول والثاني بعد أن ضمنا الصعود على حساب المنتخب السوداني ومنتخب لبنان، ولم تنتهي مباراة الأردن وفلسطين حتى اللحظة اللقاء قارب على النهاية والنتيجة تقدم الأردن بخمسة أهداف مقابل هدف، مما يعني تأهل الأردن كثاني المجموعة خلف المنتخب المغربي، المتقدم على السعودية حتى الآن بهدف دون مقابل.

تعرف على نتائج أخر يوم من دور المجموعات

ترتيب مجموعات كأس العرب المجموعة الأولى

المنتخب الترتيب وعدد النقاط قطر المركز الأول برصيد 9 نقاط البحرين المركز الثاني برصيد 4 نقاط العراق الثالث برصيد نقطتين سلطنة عمان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة

جدول ترتيب المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة في كأس العرب بقطر