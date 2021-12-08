كأس العرب: ترتيب الهدافين الى حد الآن

أسدل الستار مساء يوم أمس الثلاثاء على مباريات دور المجموعات للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر الجاري.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

3 أهداف :

التونسي سيف الدين الجزيري

الفلسطيني تامر صيام

2 اهداف

التونسي فراس بالعربي

المغربي عبد الإله الحافيظي

المغربي بدر بانون

الأردني يزن النعيمات

العماني خالد الهاجري

القطري أكرم عفيف

الموريتاني حمى تانجي

العماني صلاح اليحياني

الجزائري بغداد بونجاح