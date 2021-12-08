أسدل الستار مساء يوم أمس الثلاثاء على مباريات دور المجموعات للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر الجاري.
وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":
3 أهداف :
التونسي سيف الدين الجزيري
الفلسطيني تامر صيام
2 اهداف
التونسي فراس بالعربي
المغربي عبد الإله الحافيظي
المغربي بدر بانون
الأردني يزن النعيمات
العماني خالد الهاجري
القطري أكرم عفيف
الموريتاني حمى تانجي
العماني صلاح اليحياني
الجزائري بغداد بونجاح
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب: ترتيب الهدافين الى حد الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.