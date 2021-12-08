نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس وعمان والقنوات الناقلة الجمعة 10\12\2021 ربع نهائي كأس العرب قطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة تونس وعمان القادمة في ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر ديسمبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة تونس القادمة في كأس العرب ضد عمان في ربع نهائي كأس العرب، مباراة متوقع لها أن تكون قوية ومثيرة، لوجود الرغبة القوية عند المنتخبين للفوز بالمباراة، والوصول إلى الدور نصف النهائي لملاقاة الفائز من مباراة قطر والإمارات.

يدخل نسور قرطاج المباراة برغبة قوية نحو الفوز بها والحصول على بطاقة التأهل والعبور إلى نصف نهائي البطولة، كان المنتخب التونسي قد صعد أول عن المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي، برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وهزيمة واحدة أمام المنتخب السوري، ويقدم منتخب النسور مباريات قوية ويرتفع المستوى الفني من مباراة إلى أخرى، وتعد البطولة استعداد قوي جداً للمباراة الفاصلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

من ناحية أخرى يسعى منتخب سلطنة عمان نحو الفوز بالمباراة وانتزاع بطاقة التأهل على حساب نسور قرطاج، يدخل منتخب الخناجر العمانية المباراة بعد أن استطاعوا حجز البطاقة الثانية في دور المجموعات عن المجموعة الأولى، واحتل الأحمر العماني المركز الثاني برصيد 4 نقاط في مجموعة ضمت كلاً من قطر والعراق والبحرين بالإضافة إلى سلطنة عمان، يرتفع مستوى المنتخب العماني من مباراة لأخرى، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والمتعة والرغبة في انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة تونس وعمان

ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة تونس وعمان والقنوات الناقلة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 10\12\2021، حيث يحتضن استاد المدينة التعليمية مباراة عمان القادمة في كأس العرب ضد تونس في ربع نهائي البطولة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- حسب توقيت موريتانيا والتوقيت العالمي جرينتش.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين واليمن والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

مباريات ربع نهائي كأس العرب قطر 2021

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة تونس وعمان هي شبكة قنوات beIN، حيث تمتلك القناة حقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب قطر 2021، وقد قررت إدارة beIN نقل جميع مباريات البطولة مجاناً، وسوف يتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية الرياضية.

بطاقة مباراة عمان ضد تونس