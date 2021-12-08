نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس وعمان في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة || إثارة متعة تشويق التأهل للمربع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي على موعد من المتعة والإثارة، في مباريات الدور ربع النهائي وموعد مباراة تونس وعمان القادمة، هي أولى تلك المواجهات الكبيرة للثمانية الأقوى على مستوى العالم العربي، فقد تحدد المنتخبات الثمانية وهم “مصر، الجزائر، المغرب، تونس، قطر، الإمارات، عمان، الأردن” المباريات تبدأ الجمعة القادمة بلقاءين تونس ضد عمان، وديربي الخليج قطر والإمارات، وتنقل جميع المباريات على قنوات بي إن المجانية، وقنوات الكأس القطرية المفتوحة، وفيما يلي تفاصيل المواجهة الحاسمة بين المنتخبين.

يدخل المنتخبين وهدفهما مشترك وهو تحقيق الفوز والعبور إلي الدور نصف النهائي، فقد حقق المنتخب التونسي الفوز في الافتتاح، على المنتخب الموريتاني بنتيجة كبيرة خمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجأة من نسور قاسيون بنتيجة هدفين دون رد، وأخيرا حقق الفوز على منتخب الإمارات بهدف دون مقابل، ليتأهل أول المجموعة برصيد 6 نقاط، ويقدم نسور قرطاج مستويات كبيرة في البطولة ويسعى للحصول على اللقب لثاني مرة في تاريخه.

أما منتخب عمان الملقب بالأحمر فقد قدم مباراة في ختام دور المجموعات، تنذر بأنه سوف يكون منافس شرس للمنتخب التونسي، فقد حقق فوزاً كبيراً علة منتخب البحرين بثلاثة أهداف دون مقابل، ليصل للنقطة الرابعة في المجموعة الأولى التي تصدرتها قطر، بتحقيق العلامة الكاملة من الثلاث مباريات، خسرت عمان من قطر في الافتتاح 2-1 وتعادلت مع العراق بهدف لكل منهم، وأخيراً فازت على البحرين لتلحق بالثمانية الكبار في كأس العرب.

موعد مباراة تونس وعمان القادمة

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت غرينتش.

16.00 : الرابعة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.00 : الخامسة بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : السادسة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جدول مباريات الدور ربع النهائي لكأس العرب

القنوات الناقلة

تنقل جميع مباريات البطولة عبر قناتي بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس وسوف تنقل المباراة عبر شاشة القناتين، لمزيد من الإثارة والمتعة ولم يتحدد معلق المباراة على القناتين حتى الآن، وسنوافيكم به فور تعينه من قبل القناتين.

بطاقة المباراة