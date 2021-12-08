نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة ثأرية” هنا تفاصيل وموعد مباراة قطر والإمارات القادمة الجمعة 2021/12/10 في ربع النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة قطر والإمارات القادمة، أصبحت هي ترند نمبر وان عند عشاق العنابي والأبيض الإماراتي، حيث من المقرر أن يستضيف ملعب أستاد البيت المونديالي، المباراة يوم الجمعة القادمة 2021/12/10 في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي، من المقرر أن تسبق المباراة مباره تجمع تونس وعمان في نفس الدور، بعد أن تحددت المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور الثاني، تنقل المباراة عبر شاشة بي إن المجانية، المباراة لا تقبل القسمة على أثنين لابد من منتصر متأهل للدور نصف النهائي، وخاسر يودع البطولة وفيما يلي التفاصيل.

اللقاء الذي يجمع المنتخبين الليلة مباراة ثأرية، فأخر لقاء جمع المنتخبين كان في عام 2019 في الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأسيوية، وفازت قطر بنتيجة كبيرة 4 أهداف دون مقابل، مما يجعل لتلك المباراة طابع خاص خاصاً عند المنتخب الإماراتي، الراغب في الوصول للمربع الذهبي، رغم قوة المنافس الذي يأمل في تحقيق اللقب الأول له في تاريخه، خاصة أنه يلعب بين جماهيره المتحمسة للقب والتي ترغب في الاطمئنان على منتخبها، قبل مباريات مونديال العالم القادم.

موعد مباراة قطر والإمارات

19.00 السابعة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

20.00 : الثامنة بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

21.00 : التاسعة بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا، لبنان، الأردن.

23.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موعد مباريات دور ربع النهائي

موعد مباراة قطر والإمارات

تقابل المنتخبين في العدي من البطولات الأسيوية والعربية والخليجية، فمواجهة الجمعة القادمة تحمل الرقم 31 فقد سبقها 30 مواجهة، كانت الغلبة فيها لصالح المنتخب القطري الذي حقق الفوز في 14 مباراة، بينما فازت الإمارات في 9 مواجهات وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات، أول لقاء جمع المنتخبين كان عام 1972 وانتهى بفوز الأبيض الإماراتي بهدف دون مقابل، كان في كأس الخليج العربي، وأخر لقاء كان في كأس أسيا عام 2019 وفازت قطر 4 دون مقابل.

القنوات الناقلة للمباراة

قنوات بي إن سبورت القطرية وقنوات الكأس، وسوف تنقل القناتين المباراة على التردد المفتوح المجاني، ولم يتم تحديد معلق ألقاء وسوف نوافيكم به فور تحديده من إدارة القنوات.

بطاقة المباراة