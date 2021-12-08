موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل البافاري مباراة الفريق الكتالوني ضد بايرن ميونخ في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام قمة البارسا والبافاري في المجموعة الخامسة التي تشهد مباراة أخرى في نفس التوقيت يلعب فيها فريق بنفيكا البرتغالي على ملعبه النور مع فريق دينامو كييف الأوكراني، حيث ضمن رفاق ليفاندوفسكي التأهل إلى دور الستة عشر، وتبقى المنافسة على أشدها على المركز الثاني بين برشلونة وبنفيكا المتواجد في المركز الثالث بفارق نقطتين عن البلوغرانا صاحب المركز الثاني، وينطلق موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة

الفريق الكتالوني في مهمة مصيرية خارج الديار ضد ببايرن ميونخ ساعياً لتحقيق فوز يضمن له التأهل إلى ثمن النهائي، ولكن مهمة رفاق تشافي لن تكون سهلة بالمرة خاصةً بعد تلقيه الخسارة في آخر مبارياته ضد ريال بيتيس بهدف دون رد، كما فشل في حقيق الفوز في آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا، حين استضاف منافسه المباشر بنفيكا على ملعبه الكامب نو، وتعادل سلبيا ليفقد نقطتين هامتين كانتا كفيلتين بحسم تأهله إلى الدور القادم بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد كتيبة مولر التي تمكنت في مباراة الذهاب من دك شباك رفاق شتيجن على ملعبهم بثلاثةي دون رد سجلها ليفاندوفسكي “هدفين”، وهدف عن طريق مولر

البافاري يأمل في تحقيق الفوز السادس على التوالي في مرحلة المجموعات، بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس التي خاضها في البطولة، ليتواجد على صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، ويأمل في مواصلة الانتصارات منتشياً بانتصاره الثمبين في آخر مبارياته في الدوري الألماني خارج ملعبه ضد بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحفافظ على صدارة ترتيب البوندزليجا، ويرفع الفارق مع دورتموند إلى أربع نقاط بدلاً من نقط وحيدة قبل المباراة القوية التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

جدول ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

الأربعاء 8 ديسمبر 2021.

10:00 توقيت مصر، وليبيا.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، سوريا، والأردن

00:00 منتصف الليل بتوقيت عٌمان، والإمارات.

9:00 بتوقيت المغرب، تونس، والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة