انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة مصر مع الأردن بدور الثمانية بكأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مباراة رائعة بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري في ختام منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا بالدوحة عاصمة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021، لتنتهى مباريات المجموعات ويصعد 8 فرق لدور الثمانية، وخروج 8 ثمانية فرق آخري خارج البطولة.

تعادل الفريقان الجزائر ومصر بهدف لكل فريق ويصل كل منتخب للنقطة السابعة، وبعد تعادل الفريقان في كل شيء، تم الاحتكام إلى اللعب النظيف وحصول كل فريق على عدد الإندارات الحمراء والصفراء، وبالتالي رجحت كفة المنتخب المصري الحاصل على إنذارات أقل.

وبذلك سيواجه المنتخب المصري المنتخب الأردني في دور الثمانية يوم السبت المقبل، ويلتقي المنتخب الجزائري في صدام عنيف وديربي مغاربي مع المنتخب المغربي الذي احتل قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالفوز في جميع المباريات.

وعلى الجانب الآخر وفي دور الثمانية أيضًا يواجه المنتخب القطري جاره الخليجي منتخب الإماراتي في ديربي خليجي على أعلي مستوى، والمواجهة الأخيرة ستكون بين المنتخب التونسي مع المنتخب العماني في مباراة إفريقية أسيوية من العيار الثقيل.

موعد مباراة مصر مع الأردن والقنوات الناقلة

المباراة: مصر مع الأردن

موعد المباراة: السبت 10 – 1 2 -2021

توقيت المباراة: 5 مساءا بتوقيت القاهرة ، 6 مساءا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1 + قناة الكأس القطرية 1

البطولة: كأس العرب ( دور الثمانية )