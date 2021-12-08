نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن ومصر والقنوات الناقلة السبت 11\12\2021 في ربع نهائي كأس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الأردن ومصر القادمة في ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 11\12\2021، حيث يحتضن استاد الجنوب مباراة الأردن القادمة في كأس العرب ضد مصر في ربع نهائي البطولة،مباراة ينتظرها ملايين الجماهير في الوطن العربي، لمعرفة من سوف يصل إلى نصف نهائي البطولة.

يدخل منتخب الفراعنة المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على بطاقة الترشح إلى نصف نهائي البطولة، كان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما استطاع أن يحجز بطاقة التأهل كأول على مجموعته، والتي ضمت كلاً من الجزائر ولبنان والسودان، وقد ظهر منتخب الفراعنة بمستوى مطمئن لمحبيه، وهناك تصاعد كبير في المستوى الفني والبدني للمنتخب المصري، وقدم منتخب الفراعنة مباراة رائعة أمام نظيره الجزائري واستطاع التعادل بعد أن كان متأخراً بهدف، ليحصل على صدارة المجموعة ليلاقي الأردن صاحب المركز الثاني.

في المقابل يسعى النشامى نحو الفوز بالمباراة والوصول إلى نصف نهائي كأس العرب وتحقيق مفاجئة كبيرة بالتغلب على الفراعنة، يقدم منتخب النشامى مستويات رائعة حتى الآن، وتطمع الجماهير في المضي قدماً في البطولة، وتخطي عقبة منتخب الفراعنة الصعب، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين المنتخبين، مباراة تتسم بالندية والقوة والرغبة في تحقيق الانتصار وانتزاع بطاقة التأهل، ويقام في نفس الدور عدة مباريات، حيث يلتقي منتخبي المغرب والجزائر، كما يلتقي منتخبي تونس وعمان ومنتخبي وقطر والإمارات، لذلك هي وجبة كروية دسمة يستمتع بها الجمهور العربي في كل مكان.

موعد مباراة الأردن ومصر

يحتضن استاد الجنوب مباراة مصر القادمة في كأس العرب ضد الأردن في ربع نهائي البطولة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 11\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:0:- الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن وقطر وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مباريات ربع نهائي كأس العرب

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ومصر هي شبكة قنوات beIN Sports، وهي المالكة لحقوق نقل مباريات البطولة، وقد قررت إدارة قنوات beIN نقل جميع مباريات البطولة بالمجان للمشاهد العربي، وسيتم نقل مباراة مصر ضد الأردن على قناة beIN Sports HD.

بطاقة المباراة