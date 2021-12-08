موعد مباراة النصر والطائي القادمة الجمعة 2021/12/10 | ورابط حجز تذاكر اللقاء ticketm.com

موعد مباراة النصر والطائي المؤجلة من الأسبوع الرابع لدوري المحترفين السعودي، من أهم المواعيد التي يبحث عنها الجمهور العاشق لمتابعة الدوري، حيث تترقب جماهير الكرة السعودية عودة مباريات دوري المحترفين، بعد نهاية مشوار الأخضر في البطولة العربية والخروج من الدور الأول تنقل المباراة عبر قناة ssc الرياضية السعودية، ويستضيف اللقاء ملعب أستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ملعب نادي الطائي، وأعلن نادي الطائي عن رابط حجز التذاكر، وعن النسبة المخصصة لجماهير كل فريق في اللقاء.

من المعروف أن الفريق صاحب المباراة تكون لجماهيره النصيب الأكبر من التذاكر، لذا فأن مباراة اليوم هي مباراة نادي الطائي، لذا فأنه هو الذي يطرح التذاكر وأعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي أن جماهير نادي الطائي، سوف يكون حضورها بنسبة 70% من عدد التذاكر، والنسبة المتبقية 30% من نصيب نادي النصر السعودي وعن رابط حجز التذاكر أعلن نادي الطائي عن موقع مكاني السعودي، ورابط تطبيق توكلنا، وأيضاً موقع تكت ماكس لحجز التذاكر.

موعد مباراة النصر والطائي

12.25 بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

14.25 : بتوقيت مدينة القاهرة.

15.25 : بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء