نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والطائي القادمة الجمعة 2021/12/10 | ورابط حجز تذاكر اللقاء ticketm.com في المقال التالي
موعد مباراة النصر والطائي المؤجلة من الأسبوع الرابع لدوري المحترفين السعودي، من أهم المواعيد التي يبحث عنها الجمهور العاشق لمتابعة الدوري، حيث تترقب جماهير الكرة السعودية عودة مباريات دوري المحترفين، بعد نهاية مشوار الأخضر في البطولة العربية والخروج من الدور الأول تنقل المباراة عبر قناة ssc الرياضية السعودية، ويستضيف اللقاء ملعب أستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ملعب نادي الطائي، وأعلن نادي الطائي عن رابط حجز التذاكر، وعن النسبة المخصصة لجماهير كل فريق في اللقاء.
من المعروف أن الفريق صاحب المباراة تكون لجماهيره النصيب الأكبر من التذاكر، لذا فأن مباراة اليوم هي مباراة نادي الطائي، لذا فأنه هو الذي يطرح التذاكر وأعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي أن جماهير نادي الطائي، سوف يكون حضورها بنسبة 70% من عدد التذاكر، والنسبة المتبقية 30% من نصيب نادي النصر السعودي وعن رابط حجز التذاكر أعلن نادي الطائي عن موقع مكاني السعودي، ورابط تطبيق توكلنا، وأيضاً موقع تكت ماكس لحجز التذاكر.
موعد مباراة النصر والطائي
- 12.25 بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.
- 14.25 : بتوقيت مدينة القاهرة.
- 15.25 : بتوقيت مكة المكرمة.
موقف الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء
|الفريق
|الترتيب
|النصر
|المركز السابع برصيد 17 نقطة من 5 فوز و2 تعادل و4 هزائم سجل 18 وعليه 14
|الطائي
|الترتيب 16 والأخير برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل و8 هزائم سجل 9 وعليه 19
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|12
|8
|2
|2
|18
|8:23
|15
|26
|2
|الشباب
|13
|7
|4
|2
|17
|11:23
|12
|25
|3
|ضمك
|13
|7
|4
|2
|17
|15:20
|5
|25
|4
|الهلال
|10
|5
|5
|0
|20
|10:16
|6
|20
|5
|الفيحاء
|12
|5
|3
|4
|18
|11:13
|2
|18
|6
|الرائد
|13
|5
|3
|5
|17
|20:20
|0
|18
|7
|النصر
|11
|5
|2
|4
|19
|14:18
|4
|17
|8
|الإتفاق
|13
|4
|4
|5
|17
|22:18
|-4
|16
|9
|الأهلي
|13
|3
|6
|4
|17
|16:15
|-1
|15
|10
|الفيصلي
|12
|3
|6
|3
|18
|13:12
|-1
|15
|11
|أبها
|13
|4
|2
|7
|17
|23:14
|-9
|14
|12
|الفتح
|12
|3
|4
|5
|18
|16:15
|-1
|13
|13
|الباطن
|13
|3
|4
|6
|17
|15:10
|-5
|13
|14
|التعاون
|13
|2
|5
|6
|17
|27:21
|-6
|11
|15
|الحزم
|13
|2
|5
|6
|17
|16:9
|-7
|11
|16
|الطائي
|12
|3
|1
|8
|18
|19:9
|-10
|10
القنوات الناقلة مباراة الطائي والنصر
تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات ssc الرياضية الجديدة، ومباراة اليوم سوف تنقل على قناة ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق المتميز عبد الله الغامدي، والقناة العادية ssc sd 1 ويعلق عليها المعلق فهد الدريبي، حتى تكون متاحة للجميع في داخل وخارج المملكة.
موقع حجز تذاكر المباراة
بطاقة مباراة الطائي والنصر القادمة
|المباراة
|النصر السعودي * الطائي
|البطولة
|مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الجمعة القادمة الموافق 2021/12/10 الساعة 14.25 بتوقيت القاهرة، 15.25 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب أستاد الأمير بد العزيز بن مساعد بن جلوي
|القنوات الناقلة
|قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة النصر والطائي القادمة الجمعة 2021/12/10 | ورابط حجز تذاكر اللقاء ticketm.com على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.