نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أقوى إشارة” دليل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم ثقفني، تردد كافة القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني ونظيره بايرن ميونخ على أقنار استرا وهوت بيرد، حيث يقترب موعد إنطلاق المعركة الكروية بين الكبيرين الإسباني والألماني، ويخوض الفريقين المنافسة السادسة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022، ويستضيف ملعب أليانز أرينا هذا اللقاء المثير الذي يجمع بين العملاقين، وتشتد نسبة البحث بشكل كبير من قبل المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة من أجل الحصول على القنوات التي تنقل هذه المواجهة الشرسة، وفي هذا المقال نتعرف على موعد هذه المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني في لقاء مثير، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، وذلك على أرضية ملعب أليانز أرينا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة وبايرن ميونخ حصريا عبر شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم الاولى beIN Sports 1 HD Premium، وسيعلق على هذه المباراة ذات الوزن الثقيل المعلق الصوتي المميز عصام الشوالي، وقد أكدت العديد من القنوات الرياضية نقل هذه المباراة عبر شاشاتها، ويرغب الكثير من عشاق الكتالوني والبفاري في معرفة هذه القنوات، حيث يمكن لكم ضبط تردد القنوات الناقلة على قمر استرا وعلى قمر هوت بيرد، وننتقل الآن إلى عرض القنوات والترددات الخاصة بها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم مجانا

تعادل فريق برشلونة في الجولة الخامسة أمام فريق بنفيكا البرتغالي بدون أهداف، ويحتل فريق برشلونة وصافة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وسيسعى في مواجهة اليوم إلى تحقيق الفوز ولا بديل عنه من أجل الصعود للدور القادم

قناة Arena Sport 1 Premium Serbia HD على القمر BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000

قناة CBC Sport HD على القمر AzerSpace 46.0°E -11555 H 30000

قناة Asr TV Afghanistan HD على القمر MonacoSat 52.5°E -10845 V 27500

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم علي استرا astra

انتصر فريق بايرن ميونخ في الجولة الماضية على حساب فريق دينامو كييف بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويعتلى البفاري صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في المركز الاول ويمتلك في رصيده 15 نقطة، ويدخل هذا اللقاء من أجل مواصلة سلسلة الفوز.

قناة beIN Sports France 1 HD على Astra 19.2°E – 12168 V 29700 قناة DAZN 1 Bar Deutsch HD على Astra 19.2°E – 11171 H 27500 قناة M. Liga de Campeones 3 على Astra 19.2°E – 10979 V 22000 قناة Sky Sport 4 Austria HD على Astra 19.2°E – 11171 H 22000 قناة Gol TV Spain على Astra 19.2°E – 10758 V 22000

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم علي الهوت بيرد