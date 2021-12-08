نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة للتاريخ.. موعد مباراة تونس وعمان في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس وعمان ، أخيرًا أسدل الستار على مباريات الدور الأول أو دور المجموعات في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تأتي للمرة الأولى برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومع مساء يوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر 2021، تنطلق أولى مواجهات دور ربع النهائي في البطولة، حيث يستضيف ملعب ستاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية، فعاليات المباراة رقم 25 في مونديال العرب ، والتي تكتسب طابعًا تاريخيًا خاصًا لكلا المنتخبين الشقيقين.

في السطور القادمة، سنتعرف سويًا على كافة تفاصيل و موعد مباراة تونس وعمان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في النسخة الجديدة من كأس العرب ، علاوة على تاريخ مواجهات عمان وتونس .

مباراة تونس وعمان

بعد نجاحهما في العبور بشكل مثير، من دور المجموعات، الذي انتهت آخر مواجهاته، أمس الثلاثاء، يفتتح نسور قرطاج والخناجر العمانية، أولى لقاءات دور الثمانية في مونديال العرب .

ويأمل كلا المنتخبين في كتابة تاريخ ومجد جديد لهما في البطولة العربية، حيث تعتبر إنجازاتهم هي الأقل نسبيًا، قياسًا بباقي الفرق المشاركة.

إليكم ترتيب وسجل مشاركات المنتخبات العربية في البطولة العربية منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1963:

تجدر الإشارة إلى أن دور ربع النهائي في كأس العرب 2021 ، يشهد مواجهات نارية كـ مباراة قطر وعمان التي تقام يوم الجمعة أيضًا، إضافة إلى مباراة مصر والأردن و مباراة المغرب والجزائر يوم السبت.

نبدأ تغطيتنا مع منتخب تونس لكرة القدم ، الذي نفذ بأعجوبة من فخ الخروج المبكر من المونديال العربي، بعد خسارته المفاجئة أمام سوريا في الجولة الثانية.

وخلال مشوارهم بدور المجموعات، تمكن نسور قرطاج من تحقيق فوزين على كلا من موريتانيا (5-1) والإمارات (1-0).

غير أن الفريق تلقى خسارة وصفت بـ”مفاجئة كأس العرب” وذلك من نسور قاسيون بثنائية نظيفة.

وإجمالًا، نجح المنتخب التونسي في اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وصافي (3) أهداف.

وتفوقت كتيبة المدرب منذر الكبير على المنتخب الإماراتي الوصيف والمساوي له في رصيد النقاط، بفارق صافي (2) هدف.

وعن تاريخ مشاركات تونس في كأس العرب ، فقد شارك المنتخب التونسي مرتين من قبل في البطولة.

نجح في الفوز باللقب مرة واحدة في نسخته الأولى التي احتضنتها لبنان عام 1963، بعد الفوز في جميع مبارياته بالبطولة.

بينما ودع الفريق البطولة من الدور الأول في كأس العرب 1988 التي أقيمت في الأردن وفاز بها العراق.

على الجانب المقابل، يسعى منتخب عمان لكرة القدم ، لاستغلال صحوة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي حصد خلالها بطاقة العبور للدور الثاني، بعد اكتساح شقيقه البحريني.

وبخلاف منافسه في مواجهة الجمعة، حل المنتخب العماني في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، خلف المنتخب القطري مستضيف البطولة.

إذ حصد منتخب الخناجر العمانية 4 نقاط وصافي (2) هدف، من فوز وتعادل وخسارة.

وفاز الأحمر على البحرين بثلاثية نظيفة، بعدما خسر من قطر في مباراة مثيرة بنتيجة (1-2)، وتعادل قبلهما إيجابيًا مع العراق “الأكثر تتويجًا باللقب” بنتيجة (1-1).

وعن تاريخ مشاركات عمان في كأس العرب ، فيسجل الأحمر حضوره الثاني في البطولة ، بعد مشاركة أولى في النسخة الثالثة عام 1966.

ولم يحقق المنتخب العماني أي إنجازات تذكر في البطولة العربية للمنتخبات، حيث غادر البطولة بعد خسارة مثيرة للجدل أمام المنتخب الليبي بنتيجة (0-21).

وأثارت تلك المباراة جدلًا كبيرًا، حيث يقول المسؤولون العمانيون، أن ممثلهم في هذه البطولة، هم مجموعة من الطلبة العمانيين في الخارج.

كما أن تلك المشاركة غير مسجلة بشكل رسمي في سجلات الاتحاد العماني لكرة القدم وحتى في الـFiFa.

تاريخ مواجهات تونس وعمان

حول تاريخ مواجهات عمان وتونس ، فيسجل المنتخبين أول مواجهة بينهما على الصعيد الرسمي، في ربع نهائي كأس العرب 2021 .

حيث سبق وأن التقيا في مواجهة ودية، أقيمت على ستاد السيب الرياضي في مدينة السيب العمانية، في 29 مارس 2011.

وانتهت المباراة الودية الودية بين عمان وتونس بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (2-1).

سجل للعمانيين أحمد مبارك (كانو) من ركلتي جزاء، بينما أحرز هدف تونس الوحيد سامي العلاقي.

موعد مباراة تونس وعمان والقنوات الناقلة

تقام المباراة الهامة والقوية، مساء الجمعة المقبل، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت عُمان، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت تونس، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة عمان وتونس ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت وقنوات الكأس القطريتان ببث أحداث المباراة، إلا أنه غير معلوم القنوات الناقلة رسميًا على الشبكتين بعد، فيما أكدت مصادر تابعتها ثقفني أن القنوات الناقلة هي beIN Sports 1 HD و beIN Sports HD 2 .

وبشأن معلق مباراة تونس وعمان ، فسيتم الإفصاح عنهما من قبل إدارة الشبكتين القطريتين لاحقًا.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة تونس وعمان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في كأس العرب 2021 وتاريخ مشاركتهما بالبطولة، وكذلك تاريخ لقاءات عمان وتونس .