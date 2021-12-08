الإنذارات تضع مصر مع الأردن والجزائر مع المغرب بدور الــ 8 بكأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - في مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب مصر والجزائر صنفت كأقوى مباريات بطولة كأس العرب حتى الآن، أقيمت أمس مباراة مصر مع الجزائر على ملعب استاد الجنوب بالعاصمة الدوحة بدولة قطر في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة التي تستضيفها دولة قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

جاءت المباراة قوية وحماسية من الفريقان الكبيران في ديربي شمال إفريقيا، الجميع من جماهير الكرة في الوطن العربي كان ينتظر مشاهدة تلك المباراة، وكما كان متوقع أن تكون المباراة بهذه الروح القتالية العالية بين المنتخبين، خاصة لمباراة الجزائر ومصر حساسية خاصة منذ مباراة أم دورمان بالسودان الفاصلة لتأهل لكأس العالم 2021 وما تبعها من أحداث.

وخلال تلك المباراة انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنتخبين، واتسمت بالروح القتالية العالية بين الفريقان، حتى جاءت الدقيقة 20 لتعلن عن الهدف الأول عن طريق اللاعب توغاى أمين محمد بعد إستقبال كرة رائعة من يوسف البلايلي ارتطمت في قدم أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري لتسكن شباك محمد الشناوي.

وخلال مجريات الشوط الثاني انقلب الوضع رأسا على عقب لمصلحة المنتخب المصري وتوج ذلك بحصول اللاعب عمرو السولية على ركلة جزاء عند الدقية 60 من المباراة ليضعها داخل شباب ريس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر معلنا عن هدف التعادل للمنتخب المصري.

وبرغم التعادل في كل شيء الأهداف والنقاط تم اللجوء لقاعدة اللعب النظيف التي ابتسمت للمنتخب المصري ليصعد أول مجموعة في مواجهة المنتخب الأردني (موعد مباراة مصر والأردن)، ووضعت الجزائر في مواجهه صعبة مع المغرب السبت المقبل.