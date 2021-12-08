انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يواجه بايرن ميونخ في مباراة الأمل الأخير للتأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال اوروبا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى بايرن ميونخ الألماني نادي برشلونة في إطار مباريات الجولة السادسة من المجوعة الخامسة في منافسات دوري أبطال أوربا لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب إليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ بألمانيا، ويملك نادي بايرن ميونخ 15 نقطة في المركز الأول من الفوز في 5 مباراة بالعلامة الكاملة، والتعادل في 0 مباراة، والهزيمة في 0 مباراة.

ويملك نادي برشلونة الأسباني 7 نقاط في المركز الثاني من الفوز في مباراتان، والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في مباراتان، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، وخاصة برشلونة، مع الانتظار لنتيجة بنفيكا مع دينامو كييف الأوكراني.

التشكيل المتوقع لنادي بايرن ميونخ الألماني

يبدأ المدير الفني يوليان ناجلزمان لنادي بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

رباعي خط الدفاع: جوشوا كيميش – بنجامين بافارد – نيكلاس سول – دايوتشانكولي اباميكانو

خط الوسط المدافع: توماس مولر – ليون جويتركا

خط الوسط الهجومي: يوري ساني – جمال موسيال – ألفونسو ديفيز

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين سفين أولريتش – لوكاس هيرنانديز – عمر ريتشاردز – جوسيب ستانيشيتش – نيانزو كواسي – سيرجي جنابري – بونا سار – كينجسلي كومان – مارك روكا – ميكايل كوزينس – إيريك تشوبو موتيج

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة الإسباني

يبدأ المدير الفني تشابي هيرنانديز لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك اندرية تير شتيجن

رباعي خط الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكية – إيريك غارسيا – رونالد فيدريكو

خط الوسط المدافع: سيرجي روبرتو – سيرجي بوسكتيس

خط الوسط الهجومي: فرنكي دى يونج – بيدري – ممفيس ديباي

خط الهجوم: لوك دي يونج

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين نيتو – إيناكي بيتا – اوسكار مينجويزا – صامويل أومتيتي – كليمينت لينجليت – يرجيو ديست – جافي – فيليب كوتينيو – ريكارد بياج – نيكو – يوسف ديمبر

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

طرفي المباراة: بايرن ميونخ الألماني مع برشلونة الإسباني

موعد المباراة: الأربعاء 08 – 12 -2021 م

توقيت المباراة: العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة – 11 بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: أليانز ارينا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت بريميوم HD1

معلق المباراة: عصام الشوالي