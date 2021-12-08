نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 8-12-2021 مجاناً في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم مجاناً في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا من الأمور التي تشغل بال الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يخوض فريق برشلونة واحدة من المباريات المصيرية في دور المجموعات من اجل حسم بطاقة العبور للدور التالي، وخاصة أن البرسا يعاني بشكل كبير خلال الموسم الحالي في ظل المستوي السيئ للفريق في الكثير من المباريات، ويدخل البرسا لقاء اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الوصول للنقطة الثامنة، دون النظر لنتيجة المباراة الأخري في المجموعة بين بنفيكا ودينامو كييف، ومن خلال المقال نتعرف على جميع ترددات القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش برشلونة وبايرن ميونخ اليوم على جميع الأقمار الصناعية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ اليوم من أقوي المباريات في دور المجموعات، والتي تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يتنافس برشلونة وبنفيكا على المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعدما حسم بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة من 5 مباريات، وهو الأمر الذي سيزيد من صعوبة الموقع على الفريق الكتالوني، والذي سيخوض اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل فريق البايرن ووسط جماهيره في مباراة مصرية بالنسبة للبرسا من اجل الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري ووسط جماهيره في مباراة نارية ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت، حيث ستكون قناة بي ان سبورت بريميوم HD 1 من اهم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ اليوم بتعليق عصام الشوالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجاناً

نستعرض لحضراتكم كافة ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة، حيث أعلنت عدد من القنوات عن نقل أحداث مباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ مجاناً دون أي أشتراكات، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية، وهي:

Mega TV

-Eutelsat 3.1°E- 12737 H 15055 -Biss

-Eutelsat 3.1°E- 12737 H 15055 -Biss Varzish Sport HD

-NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

-Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

-NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss -Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss CBC SPORT HD

-AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

-Intelsat 45.1°E -11554 H 30000 -FTA/BISS(Africa)

-AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS -Intelsat 45.1°E -11554 H 30000 -FTA/BISS(Africa) IRIB TV 3

-Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss

-Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss

-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)

-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss

-Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss -Badr 26°E -11900 V 27500 -FTA/Biss -Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2) -Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss Asr TV

-MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

-MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA M4 Sport HD

-Eutelsat 9°E-11958 V 27500-FTA(DVB-S2

من خلال الترددات السابقة لجميع القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجاناً، يمكن لجميع الجماهير متابعة أحداث المباراة بكل سهولة ويسر، أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم على النايل سات، فلم يتم الإعلان عن أي من القنوات المجانية الناقلة للقاء، وذلك نظراً لحصول مجموعة قنوات بين سبورت على الحقوق الحصرية لنقل أحداث البطولة في منطقة الشرق الأوسط.

تتوقع الكثير من الجماهير خسارة برشلونة اليوم أمام بايرن ميونخ في ظل المستوي الفني الكبير للفريق البافاري، كما أن المباراة تقام في ألمانيا على ملعب أليانز أرينا معقل فريق البايرن ووسط جماهيره، كما أن فريق برشلونة قد خسر خلال لقاء الذهاب على ملعب الكامب نو بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة سيطر عليها البايرن بشكل كامل، كما أن البرسا يعاني من تراجع كبير في المستوي الفني للفريق على الرغم من تغيير المدير الفني للفريق بعد التراجع الكبير في المستوي خلال الفترة الأخيرة، وسنتعرف عما سيقدمه البرسا خلال لقاء اليوم في مباراة الفرصة الأخيرة لحسم التأهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة اليوم أمام بايرن ميونخ

من المتوقع ان يدخل البرسا مباراة اليوم بتشكيل هجومي من أجل تحقيق الفوز خلال هذا اللقاء للمحافظة على المركز الثاني ومواصلة المشوار في البطولة، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة برشلونة اليوم كالتالي: