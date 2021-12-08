انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إلى دور الـ16 عن المجموعة A من دوري أبطال أوروبا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت مباريات الجولة السادسة من المجموعة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تأهل فريقين من المجموعة A نادي مانشستر سيتي كأول المجموعة، ونادي باريس سان جيرمان كثاني المجموعة، ونادي لايبزيج الألماني كثالث المجموعة والتأهل لملحق بطولة الإتحاد الأوربي، ويأتي نادي كلوب بروج بالمركز الرابع بالمجموعة ويودع المنافسات تماما.

مانشستر سيتي الإنجليزي أول المجموعة A

تمكن نادي مانشستر سيتي من تصدر المجموعة الأولى والوصول إلى دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد جمع 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والهزيمة في مباراتان فقط وسيقابل احد الفرق ذات التصنيف الثاني.

باريس سان جيرمان ثاني المجموعة A

نجح نادي باريس سان جيرمان في الوصول إلى دور الستة عشر بعد الحصول على 11 نقطة جمعها خلال مواجهات المجموعة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتان، والهزيمة في مباراة واحدة، يتأهل للدور التالي وسيقابل أحد الفرق ذات التصنيف الأول.

لايبزيج الألماني ثالث المجموعة A

على الرغم من فشل نادي لايبزيج الألماني في التأهل للدوري الثاني إلا أنه لديه فرصه آخرى في بطولة الإتحاد الأوربي بالملحق، بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة من الفوز في مباراتان والتعادل في في مباراة واحدة، والهزيمة في ثلاث مباريات.

كلوب بروج الألماني رابع المجموعة A

فشل نادي كلوب بروج البلجيكي في التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا أو التأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي، بعدما جمع 4 نقاط فقط، من خلال الهزيمة في 4 مباريات، وتحقيق فوز وحيد، والتعادل في مباراة واحده، ليجد نفسه خارج البطولات الأوروبية لهذا الموسم.