طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء فى الدوري السعودي 2021

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عمر شويل - جدة طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء فى الدوري السعودي، حيث إن هناك العديد من مشجعي الفريقين يرغبون فى مشاهدة المباراة فى الاستاد وخاصة من بعد ما قامت الحكومة فى السعودية بعودة الجماهير إلي مشاهدة المباريات ولكن ببعض الشروط المعينة والتى يكون فيها المشجع حاصل على لقاح فيروس كورونا المستجد.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

يواجهة الهلال نادي الفيحاء السعودي فى مباراة الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي فى مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر الجاري حيث تذاع المباراة فى تمام الساعة الخامسة واربعين دقيقة مساءً بتوقيت المملكة وفى الساعة الرابعة واربعين دقيقة بتقويت القاهرة.

ويأتي نادي الهلال فى المركز الرابع فى بطولة الدوري برصيد 20 نقطة وخاض الهلال 10 مباريات فى الدوري حتى الأن فاز فى خمسة منهم بينما تعادل فى خمس مباريات ولديه ثلاث لقائات مؤجلة، بينما يأتي الفيحاء فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ولعب الفيحاء 12 مباراة فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى ثلاثة بينما خسر فى اربعة مباريات ولدية لقاء واحد مؤجل فى الدوري.

شروط حضور مباريات الدوري السعودي

يوجد بعض الشروط التى تم وضعها من أجل حضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى النحو التالي:

إن يكون الشخص حاصل على لقاح فيروس كورونا.

يجب إن يكون محدث الحالة الصحية له فى تطبيق كورونا بإنة معافى.

يشترط إن يكون ملتزم بتعليمات التباعد الصحي التى وضعتها وزارة الصحة.

إن يلتزم بارتداء الكمامة.

تسجيل التذكرة على تطبيق توكلنا.

الدخول والخروج فى المواعيد المحددة.

الجلوس فى المقاعد المخصصة.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء

هناك بعض الخطوات التى يجب عليك القيام بها من أجل شراء تذاكر المبارة حيث تكون هذه الخطوات وفقاً لمجموعة السطور التالية:-