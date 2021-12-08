الحجز على فيلا محمد الشناوي حارس منتخب مصر ورد فعل الأهلي.. مستندات

فوجئ نجم منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي “محمد الشناوي” بقرار صادر من محكمة الاستئناف اليوم، بحضور محضر إلى مقر إقامته من أجل الحجز على ممتلكاته مقابل سداد مبلغ بقيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وكيل أعماله السابق “وليد عبد الهادي”، حيث أكد وكيل أعماله من خلال تصريحات صحفية منذ قليل أنه كان يعمل وكيل أعمال حارس مرمى منتخب مصر الحالي في عام 2016، وقت انتقال اللاعب من نادي بتروجيت إلى النادي الأهلي، حيث تم إبرام عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 16 مليون جنيه مصري.

الحجز على فيلا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر

وأضاف “عبد الهادي” أنه يحق له الحصول على 10% من نسبة العقد وهى العمولة المتفق عليها، وهى ما يعادل نحو 1.6 مليون جنيه، وذلك بالإضافة غلى مبلغ 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي، حيث أكد أنه قد حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته فيفي الحصول على مبلغ مليون و650 الف جنيه مصري، وأنه قد دفع جميع التكاليف اللازمة من أجل تنفيذ الحكم، وأنه بالفعل قد انتقل المحضر إلى فيلا الشناوي من أجل الحجز على ممتلكات اللاعب من اجل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة لصالح وكيل أعماله السابق.

وأوضح وكيل أعمال محمد الشناوي السابق انه قد حصل على موعد التنفيذ اليوم وسوف يتم الحجز على ممتلكات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الحالي، وأنه سوف يتم تقيم الممتلكات بحيث تستوفي المبلغ المطلوب، وأنه في حال عدم استيفاء الممتلكات المحجوز عليها لقيمة المبلغ التي حكمت به محكمة الاستئناف، وأنه في حال عدم استيفاء المبلغ يوف يتم اتخاذ إجراء آخر ضد اللاعب من اجل تحصيل باقي المبلغ المحكوم به.

رد فعل الأهلي على الحجز على ممتلكات الشناوي

ومن جانبه كشف مصدر أن حارس مرمى النادي الأهلي منتخب مصر الحالي، قد تلقى اتصالاً من أسرته صباح اليوم يخطره بقدوم محضر إلى المنزل من أجل الحجز على ممتلكاته بسبب الحكم الصادر لوكيل أعماله السابق، ويمكنك التعرف على الحكم الصادر من خلال صور الحكم الذي تم تداولها على العديد من وسائل الإعلام خلال الساعات الليلة الماضية، ومن جانبه تواصل مسئولو النادي الأهلي مع أسرة حارس المرمى، كما قام مدير الكرة بالنادي الكابتن سيد عبد الحفيظ بالاتصال باللاعب من أجل حل تلك الأزمة بشكل ودي.