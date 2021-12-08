نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء تذاكر مباراة الطائي والنصر فى الدوري السعودي وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة الطائي والنصر فى الدوري السعودي، حيث إن هذه المباراة من المباريات المهمة فى الدوري الذى يرغب الكثير من مشجعى الفريقين حضورها فى الاستاد وذلك لأن يقومون بتشجيع فريقهم المفضل، وخاصة من بعد ما تم عودة الجماهير مرة أخري لحضور المباريات فى الدورى السعودي بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

موعد مباراة الطائي والنصر فى الدوري السعودي

يواجهة الطائى نظيرة نادى النصر فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة فى الدورى السعودي، وستقام المباراة فى مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بوقيت المملكة العربية السعودية، وستنقل على قناة ssc الرياضية.

ويأتي نادي النصر فى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى السعودي، برصيد 17 نقطة، وخاض النصر حتى الأن 11 لقاء استطاع الفوز فى خمسة مباريات بينما تعادل فى اثنان وخسر فى ثلاثة منهم.

بينما يأتي الطأئى فى المركز السادس عشر فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ولعب 12 مباراة فاز فيهم فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة ولكن خسر فى ثمان مباريات.

شروط حضور مباريات السعودي

هناك بعض الشروط التى يجب إن تتوافر من أجل حضور مباريات الدورى السعودي لكرة القدم، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى النحو التالي:

يجب إن يكون المشجع معافى من فيروس كورونا المستجد أو حاصل على جرعتين من اللقاح.

شراء التذاكر إلكترونياً.

الالتزام بالجلوس فى المقعد المخصص له فى التذكرة.

الالتزام بتعليمات السلامة والتباعد الأجتماعي.

يشترط الدخول والخروج فى المواعيد المحددة.

وضع التذكرة على تطبيق توكلنا.

شراء تذاكر مباراة الطائي والنصر فى الدوري السعودي

طرحت تذاكر المباراة على موقع تيكت ماكس باسعار تتراوح بداية من ثلاثون ريال سعودي حتى 270 ريال، حيث يمكن للمشجع شراء التذاكر عن طريق الأتي: