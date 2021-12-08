ليفربول واتلتيكو مدريد يتأهلان لدور الـ 16 عن المجموعة 2 بدوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - نجح نادي ليفربول وأتلتيكو مدريد في التأهل دور الستة عشرمن مسابقة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بعدما نجح ليفربول في تصدر المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من الفوز في جميع المباريات بالعلامة الكاملة، وأيضا صعد اتلتيكو مدريد بعدما جمع 7 نقاط متفوقا على بورتو البرتغالي 5 نقاط وميلان الإيطالي 4 نقاط.

ليفربول الإنجليزي أول المجموعة 2

قاد الدولي المصري محمد صلاح نادي ليفربول للتأهل للدور الثاني عن المجموعة 2 بعد تصدر المجموعة بـ 18 نقطة، بالعلامة الكاملة من الفوز في 6 مباريات على التوالي، ولم يحقق التعادل في أي مباراة، أيضا لم يتلقى أي خسارة حتى الآن، ونجح محمد صلاح في تسجيل 7 أهداف خلال 6 مباريات.

أتلتيكو مدريد الإسباني ثاني المجموعة 2

ظلت المنافسة على المركز الثاني في المجموعة حتى الرمق الأخير بعد منافسة شرسة مع بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي، وتمكن اتلتيكو مدريد من الفوز على بورتو البرتغالي 1/3 في المباراة الختامية للمجموعة، ونجح أتلتيكو مدريد في جمع 7 ناط من الفوز في مباراتان والتعادل في مباراة واحدة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

بورتو البرتغالي ثالث المجموعة 2

فرط بورتو البرتغالي في فرصة ثمينة للحصول على ثاني المجموعة والتأهل للدور الثاني، بعدما واجه أتلتيكو مدريد على أرضه ووسط جماهيره وكان يكفيه التعادل للتأهل، ولكن فشل في ذلك، ليحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط ويتأهل لملحق الدوري الأوروبي، ونجح بورتو في الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مباراتان، والخسارة في 3 مباريات.

إي سي ميلان الإيطالي رابع المجموعة 2

أضاع ميلان الإيطالي فرصة ذهبية بالوصول للدور المقبل عند إستضاف ليفربول على ملعبه بالسانسيرو بإيطاليا أمام جماهيره، وتقدم مبكرا بهدف ولم يستطع الحفاظ عليه، ليقلب ليفربول الطاولة ويتقدم بهدفين لهدف، ليجد ميلان نفسه خارج البطولات الأوربية، ونجح ميلان في الفوز بمباراة واحدة والتعادل في مارة آخرى، وتعرض للهزيمة في 4 مباريات.