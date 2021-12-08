نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة أهداف مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم.. هدف صاني للبافاري يعمق جراح البرشا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة أهداف بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم ، ما زلنا نتابع معكم أخبار مباراة برشلونة وبايرن ميونخ المُقامه حالياً على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري ضمن لقاء العودة من مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أوروبا 2021 ، اللقاء الذي سيكون البرشا مُطالباً خلاله بتحقيق الفوز على القطار الألماني العنيد، ولعل الكثير من جماهير الفريقين يتابعون نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الآن من خلال شبكة الإنترنت في دوري أبطال أوروبا 2021 ، لذلك سنوفر لكم تغطية كاملة ومتابعة مستمرة بخصوص نتيجة أهداف مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في الشوط الأول والثاني اليوم في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2021.

نتيجة أهداف مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم ، انطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، بينما بدأت مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 8-12-2021 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، سنتابع معكم أدناه ملخص نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الآن الشوط الأول والثاني في دوري أبطال أوروبا 2021.

ويدخل البافاري ميونخ لقاء ضد برشلونة اليوم متصدراً ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، بينما يحل البرشا ضيفاً على البايرن ميونخ وهو متواجداً في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، وبذلك يتضح الفارق بين الفريقين ثمانية نقاط.

ملخص نتيجة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم

وسيتم نقل وإذاعة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية وتحديداً عبر شاشة قناة بي ان سبورت الرياضية الأولى الناقل الحصري للمباراة في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك العديد من القنوات المجانية التي تذيع مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة اليوم مجانا والتي أبرزها قناة أرينا سبورت.

نتيجة أهداف مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة الآن ، وانطلقت المباراة الآن وفقاً للموعد المحدد لها في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي تمام الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، سنتابع معكم الآن نتيجة أهداف مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة الشوط الأول والثاني اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021.

نتيجة بايرن ميونخ وبرشلونة الشوط الأول

بدأت المباراة الآن بدون حضور جماهيري في مدرجات ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري، ولكن يوجد حماس كبير من لاعبي الفريقين فالبرشا مُطالباً بتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، أما عن البافاري العملاق فيضغط بقوة منذ بداية الدقائق الأولى من المباراة من أجل تسجيل هدف تقدم مُبكر.

استطاع اللاعب توماس مولر تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح بايرن ميونخ من خلال مراوغة وعرضية رائعة من جانب ليفاندوفسكي يسددها توماس مولر بالرأس لتسكن شباك مرمى تير شتيجين ويكون الهدف الأول في المباراة بالشوط الأول 1-0 للبايرن ميونخ.

وفي الدقيقة 42، استطاع اللاعب صاني إضافة الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ لتتحول نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الآن بالشوط الأول 2-0 لصالح العملاق البافاري، وعند الدقيقة 45 من زمن اللقاء يقرر الحكم دقيقتين كوقت بدل ضائع من الشوط الأول ومع انتهاء الدقائق البديلة يُطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، تابعوا معنا ونتيجة أهداف بايرن ميونخ وبرشلونة لشوط الثاني بعد قليل.