نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ وترتيب المجموعة وتقدم بافاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلن لكم نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال اوربا اليوم الأربعاء في الشوط الاول من المباراة، في مباراة تقام بين برشلونة وبايرن ميونيخ في الجولة السادسة على ملعب اليانز أرينا، وتنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل قناة Bein sports HD 1 مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ مع تعليق المعلق عصام الشوالي.

نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم

نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ (2/0) بايرن ميونيخ يتقدم عن طريق مولر وساني (الشوط الأول) .. تحديث النتيجة دقيقة بدقيقة.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوربا

يذكر أن برشلونة يدخل مباراة بايرن ميونيخ ولديه سبع نقاط، ويحتاج برشلونة إلى الفوز على بايرن ميونيخ من أجل تأكيد الوصول إلى الدور الثاني أو التعادل على أقصى تقدير خاصة وأن بنفيكا في المركز الثالث بخمس نقاط سيواجه دينامو كييف في المركز الأخير بنقطة واحدة، وهو الأمر الذي يضع برشلونة في موقف محرج للغاية خاصة وأنه سيلتقي بايرن ميونيخ صاحب المركز الأول برصيد 15 نقطة.

يدخل برشلونة مباراة بايرن ميونيخ مفتقدا جهود مهاجمه ليونيل ميسي والذي انتقل مطلع الموسم الحالي إلى باريس سان جيرمان، ويعاني برشلونة فترة من عدم الاستقرار حتى الأن على مستوى دوري أبطال اوربا ويحتاج إلى الفوز بكل تأكيد للبعد عن حسابات المجموعة الرابعة.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام برشلونة

رغم ضمان بايرن ميونيخ التأهل إلى دور ال 16 من دوري أبطال اوربا إلا أنه دفع بالقوة الضاربة له أمام برشلونة في نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال اوربأ، وجاءت تشكيلة بايرن ميونيخ مكونة من نوير وبافارد وأوباميكانو وديفيز وتوليسو وموسيالا وكومان وساني ومولر وليفاندوفسكي.

على الجانب الأخر يدخل برشلونة مباراة بايرن ميونيخ بتشكيل مكون من تير شتيجن وديست وبيكيه وأرواخو وبوسكيتس وديمبلي وديباي ولينجليت وألبا ودي يونج وجافي.

يحاول برشلونة انتزاع النقاط الثلاث والتي ستكون بمثابة طوق النجاة من اجل الوصول إلى النقطة العاشرة وضمان المركز الثاني ومحاولة تصحيح الأوضاع الخاصة به في دور ال 16، وقد يعاني برشلونة بكل تأكيد أمام بايرن ميونيخ والذي يدخل المباراة بالقوة الضاربة بالتأكيد.

نتابع معكم على مدار الدقيقة كل مستجدات نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، يذكر ان بايرن ميونيخ قد بدأ المباراة بشكل ضاغط على برشلونة في محاولة لبسط السيطرة على المباراة وإحراز هدف التقدم من أجل إبعاد برشلونة عن سباق دوري أبطال أوربا، حيث يعلم بايرن ميونيخ أن فريق برشلونة حال تأهله سيكون قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال اوربا في ظل قوة الفريق ورغبته في العودة الأوربية.