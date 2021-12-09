نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الثأر والزحف للقب.. موعد مباراة قطر والإمارات ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قطر والإمارات ، مجددًا تستكمل مباريات بطولة كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة، التي تنظمها دولة قطر، وتأتي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمرة الأولى في تاريخها، والتي تندرج في إطار استعدادات البلد العربي الأول المنظم لنهائيات كأس العالم 2022 ، حيث يستضيف مساء الجمعة المقبل 10 ديسمبر 2021 ، ملعب ستاد البيت في مدينة الخور القطرية، فعاليات المباراة رقم 26 ضمن لقاءات دور ربع النهائي في مونديال العرب ، والتي تتمتع بإثارة وندية كبيرة، نظرًا لقوة وعراقة المنتخبين الخليجيين.

في السطور القادمة، سنتناول كواليس وأسرار المواجهة الثأرية و موعد مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة المنتخبين نحو ربع نهائي كأس العرب وتاريخ مشاركاتهما بالبطولة، علاوة على تاريخ مواجهات قطر والإمارات في شتى المسابقات والبطولات.

مباراة قطر والإمارات

تترقب الجماهير العربية يوم الجمعة المقبل، انطلاق قمة خليجية خالصة، تجمع منتخبا قطر صاحب الأرض والجمهور، وجارتها الإمارات، في إطار الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العرب .

ويسعى المنتخب الإماراتي للثأر من منافسه ومستضيف البطولة، في مسابقة رسمية، بعدما أطاح به العنابي بهزيمة ثقيلة في نصف نهائي أمم آسيا 2019 ، والتي توج بلقبها المنتخب القطري.

وبالعودة إلى البطولة العربية، فنستعرض هنا سجل نتائج المنتخبات المشاركة بها على النحو التالي:

جدير بالذكر، أن مرحلة ربع النهائي في مونديال العرب 2021 ، سيشهد مواجهات قوية، تبدأ يوم الجمعة بـ مباراة تونس وعمان ، وتستأنف يوم السبت بمواجهتين، الأولى مباراة مصر والأردن وتختتم بـ مباراة المغرب والجزائر .

نبدأ تغطيتنا مع منتخب قطر لكرة القدم ، والذي قدم أداءً مميزًا في دور المجموعات، وأصحاب ثاني أفضل منتخبات البطولة على مستوى النتائج، بعد المنتخب المغربي.

ونجح العنابي في تحقيق العلامة الكاملة على مستوى المجموعة الأولى، بحصد النقاط الـ9 وصافي (5) أهداف، فيما يتفوق أسود الأطلسي بفارق صافي (4) أهداف.

خلال الدور الأول، نجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز على كلا من البحرين بهدف نظيف، ثم عُمان في لقاء مثير بنتيجة (2-1)، وأخيرًا فاز على العراق بثلاثية بيضاء.

على صعيد الإنجازات و تاريخ مشاركات قطر في كأس العرب ، فالفريق يسجل حاليًا مشاركته الثالثة في البطولة.

وجاءت أبرز الإنجازات القطرية في البطولة العربية، باحتلال الوصافة في نسخة عام 1998، التي استضافتها قطر، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام السعودية بنتيجة (3-1).

كما احتل بطل آسيا 2019 ، المركز الرابع في كأس العرب 1985 ، بعد أن خسر من السعودية أيضًا بنتيجة (1-4) عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب الإمارات لكرة القدم ، لاستعادة بريقه في البطولة، بعدما نجح في الإفلات من سيناريو الخروج المبكر، إثر هزيمته في الجولة الثالثة من تونس، إلا أنه استفاد من الهدية الموريتانية، بفوز الأخير على سوريا.

وحل الأبيض وصيفًا في المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط وصافي (1) هدف، وبفارق صافي (2) هدف لصالح تونس المتصدر.

أما عن نتائج المنتخب الإماراتي في دور المجموعات، فقد نجح الفريق في تحقيق فوزين على كلا من سوريا بنتيجة (2-1) وموريتانيا بهدف نظيف، قبل أن يخسر بهدف أمام تونس في الجولة الأخيرة.

وحول تاريخ مشاركات المنتخب الإماراتي في كأس العرب ، فبخلاف منافسه في مواجهة الجمعة، يدشن الأبيض حضوره الثاني في المونديال العربي.

وكانت أكبر الإنجازات الإماراتية، احتلال المركز الرابع في مشاركته الوحيدة بـ النسخة السابعة عام 1998، والتي استضافتها قطر، بعد الخسارة من الكويت في لقاء تحديد المركز الثالث بنتيجة (1-4).

تاريخ مواجهات قطر والإمارات

على صعيد المواجهات، التقي منتخبا الإمارات وقطر 30 مرة من قبل، في مسابقات مختلفة، أغلبها كانت في بطولة كأس الخليجي العربي (خليجي) إضافة إلى كأس الأمم الآسيوية وتصفيات كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية وكأس العرب، ومباريات ودية أخرى.

ويعتبر المنتخب القطري الأوفر حظًا في عدد مرات الفوز في المواجهات برصيد 14 انتصارًا، مقابل 9 مباريات فاز فيهم المنتخب الإماراتي، وحسم التعادل المواجهات الـ7 الأخرى.

على مستوى الأهداف المسجلة، أحرز العنابي 40 هدفًا في الشباك الإماراتية، بينما سجل الأبيض 34 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات قطر والإمارات ، فكانت من نصيب العنابي، حيث فاز بنتيجة (4-0) في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019 التي توج بها المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه، من قلب دولة الإمارات.

بينما كان أكبر فوز حققه المنتخب الإماراتي بنتيجة (4-1)، وذلك في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2015 ، التي استضافتها وفاز بلقبها أستراليا.

موعد مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الخليجية الساخنة، مساء الجمعة، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة الإمارات وقطر ، فلم يُفصح الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عن هوية القيادة التحكيمية للقاء.

ستقوم قنوات بي إن سبورت و الكأس القطريتان بنقل أحداث المباراة، غير أنه من غير المُعلن رسميًا القنوات الناقلة، إلا أن مصادر رصدتها ثقفني كشفت عن إذاعة اللقاء عبر قنوات beIN Sports 1 HD و beIN Sports 2 HD .

أما عن معلق مباراة قطر والإمارات ، فلم يُعلن بعد عن المعلق الرياضي الخاص بالمواجهة عبر القنوات الناقلة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين الخليجيين نحو دور الثمانية في كأس العرب ، وكذلك تاريخ مواجهات الإمارات وقطر .