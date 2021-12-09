موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 مواجهة ساخنة في موقعة دورالـ8

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 واحدة من أبرز المباريات المنتظرة الفترة الجارية، خاصة أنها بين فريقين من أقوى الفرق في كأس العرب 2021 ولديهم قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الأنحاء، ويترقبون موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 فهى اللقاء الحاسم بين الفريقين والتى ستحدث فارق كبير في المنافسات، فضلاً عن تساؤلاتهم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن بعد التعادل الإيجابي التى شهدته مواجهة مصر والجزائر، وكما هو معتاد أن مجموعة قنوات بين سبورت لها حقوق عرض المباريات الهامة في البطولات المحلية والدولية، وبالتالى تكون على رأس القنوات الناقلة مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021

حدد موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 يوم السبت 11 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة. ضمن مباريات الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب. ويتأهب الملايين لمتابعة مباراة مصر القادمة وأدق تفاصيل المواجهة بين الفريقين، على استاد الثمامة.

القنوات الناقلة مباراة مصر والأردن

جاء تردد القنوات الناقلة مباراة مصر والأردن المقبلة على النحو التالي:

قناة beIN SPORTS HD 1 على النايل سات، عبر تردد 11013 أفقي.

قناة الكأس المفتوحة على نايل سات المبارة عبر تردد 11919 أفقي.

متابعة المباراة عبر البث المباشر لقناة beIN SPORTS HD 1 عبر يوتيوب

مباراة مصر والأردن القادمة

يواجه المنتخب المصري نظيره الأردني وهو متصدر مجموعته في بطولة كأس العرب. بفضل اللعب النظيف عقب التعادل في النقاط مع المنتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما. فيما احتلت لبنان المركز الثالث وجاءت السودان في المركز الأخير.

وبذلك تسيطر حالة من الشغف على عشاق الكرة من مختلف الدول العربية والأجنبية. لاسيما متابعى كأس العرب 2021 لمعرفة موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021. والقنوات الناقلة المواجهة الساخنة بين الفريقين.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 مواجهة ساخنة في موقعة دورالـ8، هذه المواجهة المرتقبة بين الفراعنة وأبطال عمان في الدور ال8.