نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة سوريا وفلسطين اليوم للناشئين.. موعد لقاء فلسطين ضد سوريا في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة سوريا وفلسطين اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 و القنوات الناقلة للمباراة. نتعرف عليها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي منتخب سوريا ضد منتخب فلسطين مساء اليوم الخميس الموافق 9-12-2021. في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين. وفي غضون ذلك تقام مباراة سوريا وفلسطين للناشئين على ملعب نادي الخليج في المملكة العربية السعودية. وفي السياق ذاته كانت بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021 قد انطلقت في نسختها الثامنة لهذا العام على أراضي السعودية. فيما يشارك في هذه البطولة تسعة منتخبات تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات. وفيما يلي سنتعرف بشكل تفصيلي على موعد مباراة سوريا وفلسطين للناشئين اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة سوريا وفلسطين في غرب آسيا للناشئين

تأتي مباراة سوريا وفلسطين اليوم في الجولة الثانية من بطولة كأس غرب آسيا للناشئين 2021. وذلك بعدما تلقي المنتخب السوري هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الإماراتي في أولى مباريات بالجولة الأولى من البطولة خلال اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي الموافق 5 من ديسمبر. حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-1. وخاض المنتخب الإماراتي مواجهة أخرى أمام منتخب فلسطين وفاز عليه أيضًا بنتيجة 2-0 خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد الأمير فهد بن سلمان. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة سوريا وفلسطين اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة سوريا وفلسطين اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

يحين موعد مباراة سوريا وفلسطين في منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021. مساء اليوم الخميس الموافق 9-12-2021. والتي تقام على ملعب نادي الخليج السعودي. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة السعودية والعراق اليوم للناشئين والقنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة سوريا وفلسطين للناشئين اليوم السعودية في تمام الساعة 5:00 مساءً مصر في تمام الساعة 4:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 6:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 5:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 4:00 مساءً فلسطين في تمام الساعة 4:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين للناشئين اليوم

الكثير من جماهير المنتخبين حريصين على معرفة القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين اليوم في بطولة غرب آسيا 2021 للناشئين. والتي من المقرر أن يتم بثها بشكل رسمي من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports HD. والتي حصلت على حقوق بث كافة مباريات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين لهذا الموسم. حيث سيتم بث مباراة سوريا ضد فلسطين أيضًا من خلال قناة اتحاد غرب آسيا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. وفي غضون ذلك نتناول معكم فيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 4/3

متابعة مباراة سوريا وفلسطين للناشئين عبر قناة السعودية الرياضية “عربسات”

القمر الصناعي عرب سات التردد 12015 – 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 5/6

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في بطولة غرب آسيا للناشئين